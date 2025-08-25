Белорусский футболист Киреев продолжит карьеру в бельгийском «Мехелене» 25.08.2025, 18:09

Максим Киреев

21-летний хавбек будет играть за претендентов на медали в Бельгии.

21-летний белорусский полузащитник Максим Киреев нашел себе в Бельгии новую команду.

Трудовое соглашение с «Мехеленом» (Д1) рассчитано на четыре года.

В пяти проведенных поединках чемпионата новая команда белоруса набрала восемь очков и занимает шестое место в таблице.

Последним клубом Киреева был «Льерс» (Д2), в составе которого полузащитник за два сезона провел 40 матчей, забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com