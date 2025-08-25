Белорусский футболист Киреев продолжит карьеру в бельгийском «Мехелене»
21-летний хавбек будет играть за претендентов на медали в Бельгии.
21-летний белорусский полузащитник Максим Киреев нашел себе в Бельгии новую команду.
Трудовое соглашение с «Мехеленом» (Д1) рассчитано на четыре года.
В пяти проведенных поединках чемпионата новая команда белоруса набрала восемь очков и занимает шестое место в таблице.
Последним клубом Киреева был «Льерс» (Д2), в составе которого полузащитник за два сезона провел 40 матчей, забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.