закрыть
25 августа 2025, понедельник, 18:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусский футболист Киреев продолжит карьеру в бельгийском «Мехелене»

  • 25.08.2025, 18:09
Белорусский футболист Киреев продолжит карьеру в бельгийском «Мехелене»
Максим Киреев

21-летний хавбек будет играть за претендентов на медали в Бельгии.

21-летний белорусский полузащитник Максим Киреев нашел себе в Бельгии новую команду.

Трудовое соглашение с «Мехеленом» (Д1) рассчитано на четыре года.

В пяти проведенных поединках чемпионата новая команда белоруса набрала восемь очков и занимает шестое место в таблице.

Последним клубом Киреева был «Льерс» (Д2), в составе которого полузащитник за два сезона провел 40 матчей, забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дряхлые старцы уже не в состоянии поделить мир
Дряхлые старцы уже не в состоянии поделить мир Наталья Радина
Кувыркался дед с клюшкой
Кувыркался дед с клюшкой Ирина Халип
Неожиданный шаг
Неожиданный шаг Леонид Невзлин
Не слушайте ботов
Не слушайте ботов Дмитрий Чернышев