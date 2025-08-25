Могут ли в Минске уже дать отопление?
- 25.08.2025, 18:19
Коммунальщики заявили о готовности к отопительному сезону.
Директор УП «Минсккоммунтеплосеть» Наталия Рощина во время оперативного совещания в Мингорисполкоме заявила, что предприятие готово к предстоящему отопительному сезону. По ее словам, которые передало БелТА, все комплексные мероприятия уже проведены. Значит ли это, что батареи в домах белорусов скоро потеплеют? Разбираемся.
По словам Рощиной, в межотопительный период работники предприятия выполнили все гидравлические испытания, а также необходимый ремонт оборудования котельных и ЦТП. Благодаря этому 21 августа «Минсккоммунтеплосеть» получило паспорт готовности к отопительному сезону 2025-2026 года.
Касаемо того, включат ли в связи с похолоданием отопление, директор ответила так: «С принятием решения Мингорисполкома о включении отопления оно сразу поступит в жилые дома минчан». Проще говоря, трубы и батареи пока продолжат ждать своего часа.
Напомним, в соответствии с постановлением «совета министров» №113 от 21 февраля 2024 года, отопительный сезон в жилых домах, общежитиях, театрах и общегородских банях Беларуси стартует тогда, когда средняя температура в течение трёх суток подряд находится на уровне +8°C и ниже.
Что касается социальных объектов, школ, детских садов и медучреждений, отопление подают в том случае, когда средняя температура на протяжении трех суток составляет +10°C и ниже. Основываясь на этих данных, власти и принимают соответствующие решения.