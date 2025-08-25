Министр обороны Украины провел встречу с Китом Келлогом 1 25.08.2025, 18:23

Денис Шмыгаль

Одной из тем обсуждений стала большая сделка по дронам.

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль провел встречу со спецпредставителем президента США Китом Келлогом. Одной из тем обсуждений стала большая сделка по дронам.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на главу Минобороны Украины в Telegram.

В ходе встречи начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов и руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов доложили американской делегации о планах врага и ситуации на фронте.

«Вместе с партнерами должно усиливать давление на агрессора, чтобы принудить его к справедливому, длительному и устойчивому миру», - подчеркнул Шмыгаль.

Также министр проинформировал Келлога об оборонных приоритетах Украины. Речь о наращивании производства боеприпасов и дронов, чтобы остановить российское продвижение.

Отдельное внимание в ходе встречи было уделено надежным гарантиям безопасности, которые сделают новую агрессию против Украины невозможной. Работу над такими гарантиями Украина продолжает вместе с партнерами.

«Обсудили также подготовку к подписанию президентами Украины и США соглашения о производстве и продаже беспилотников (Drone deal). Во время встречи американской стороне были переданы соответствующие документы», - добавил Шмыгаль.

