В Минске выставили на продажу коттедж за $2 миллиона 25.08.2025, 18:37

Что предлагают за такие деньги.

В Минске продают коттедж с гостевым домом, он расположен в престижном микрорайоне Лебяжий на улице Мястровской. Одна только кухня в нем занимает 53,9 м². Цена — 2 млн долларов, или почти 6 млн рублей, передает «Зеркало».

Дом общей площадью 242,4 м² и жилой в 185,7м² построили в 2014 году по индивидуальному проекту. Как говорится в объявлении, он полностью готов к проживанию.

Коттедж на улице Мястровская в микрорайоне Лебяжий. Фото: realt.by

На первом этаже расположены просторная кухня-гостиная площадью почти в 54 м² с панорамными окнами в пол, кабинет или гостевая комната, прихожая, санузел с душевой кабиной, котельная и гараж.

Коттедж на улице Мястровская в микрорайоне Лебяжий. Фото: realt.by

Второй этаж включает мастер-спальню с собственным санузлом и двумя гардеробными, три дополнительные спальни, отдельный санузел и постирочную.

Коттедж на улице Мястровская в микрорайоне Лебяжий. Фото: realt.by

Коттедж на улице Мястровская в микрорайоне Лебяжий. Фото: realt.by

Земельный участок занимает площадь в 14,03 сотки. Как сообщается, он имеет правильную форму и благоустроен: выполнен ландшафтный дизайн, высажены декоративные и плодовые растения, установлена система автополива.

Коттедж на улице Мястровская в микрорайоне Лебяжий. Фото: realt.by

На территории участка расположен гостевой домик площадью 70 «квадратов» с сауной, кухней-гостиной, террасой с камином и санузлом. Центральные коммуникации — вода, канализация, газ — подключены, установлены газовые котлы.

Коттедж на улице Мястровская в микрорайоне Лебяжий. Фото: realt.by

Коттедж готовы продать за 5 958 000 рублей, или 2 млн долларов.

Коттедж на улице Мястровская в микрорайоне Лебяжий. Фото: realt.by

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com