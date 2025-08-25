В Минске выставили на продажу коттедж за $2 миллиона
- 25.08.2025, 18:37
Что предлагают за такие деньги.
В Минске продают коттедж с гостевым домом, он расположен в престижном микрорайоне Лебяжий на улице Мястровской. Одна только кухня в нем занимает 53,9 м². Цена — 2 млн долларов, или почти 6 млн рублей, передает «Зеркало».
Дом общей площадью 242,4 м² и жилой в 185,7м² построили в 2014 году по индивидуальному проекту. Как говорится в объявлении, он полностью готов к проживанию.
На первом этаже расположены просторная кухня-гостиная площадью почти в 54 м² с панорамными окнами в пол, кабинет или гостевая комната, прихожая, санузел с душевой кабиной, котельная и гараж.
Второй этаж включает мастер-спальню с собственным санузлом и двумя гардеробными, три дополнительные спальни, отдельный санузел и постирочную.
Земельный участок занимает площадь в 14,03 сотки. Как сообщается, он имеет правильную форму и благоустроен: выполнен ландшафтный дизайн, высажены декоративные и плодовые растения, установлена система автополива.
На территории участка расположен гостевой домик площадью 70 «квадратов» с сауной, кухней-гостиной, террасой с камином и санузлом. Центральные коммуникации — вода, канализация, газ — подключены, установлены газовые котлы.
Коттедж готовы продать за 5 958 000 рублей, или 2 млн долларов.