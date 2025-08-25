The Guardian: Вэнс звонил Залужному после ссоры Трампа и Зеленского в Белом доме 25.08.2025, 18:43

Джей Ди Вэнс

Тот отказался от разговора.

Бывший главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный отказался от контактов с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, который позвонил ему после публичного спора Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме 28 февраля.

Об этом пишет газета The Guardian со ссылкой на неназванных собеседников.

В статье говорится, что именно вице-президент США сыграл ключевую роль в провоцировании конфликта между Трампом и Зеленским в Овальном кабинете в феврале.

Как отмечается, Вэнс позвонил Залужному в начале марта, через три дня после ссоры в Белом доме, «обдумывая альтернативу проблемному Зеленскому».

«Команда Вэнса «попробовала различные дипломатические и другие каналы», чтобы связаться с Залужным, сообщил один из трех собеседников. Залужный, после консультации с главой Офиса президента, отказался отвечать на звонок», - сказал источник.

Один из источников, приближенный к Залужному, рассказал, что это был что это было «демонстративное проявление единства», поскольку он понимал, что поддержка команды Дональда Трампа против своего президента — не лучший вариант.

«Многие его сторонники не понимали, почему он это сделал. Но это была его принципиальная позиция: Украина подверглась унижению, и мы должны быть едиными», - говорит собеседник издания.

Как отмечает The Guardian, в Украине не запланировано никаких выборов, поскольку голосование невозможно в состоянии войны: «Но все в Украине знают, что рано или поздно политика вернется».

Отмечается, что Залужный никогда публично не заявлял ни о каких политических амбициях и отклоняет почти все запросы на интервью.

Однако в посольство Украины в Лондоне, постоянно приезжают «политические паломники», чтобы предложить ему услуги, выразить поддержку или попытаться угадать, планирует ли Залужный баллотироваться на выборах.

Также издание пишет, что кроме украинских депутатов, общественных активистов, представителей бизнесменов, к Залужному приезжал бывший советник Дональда Трампа Пол Манафорт, который посетил его, чтобы предложить свои услуги в качестве политического консультанта в «любой будущей избирательной кампании». The Guardian добавляет, что Залужный отказался от его предложения.

По данным издания, еще одним «гостем» Залужного был глава ОП Андрей Ермак.

По словам источника The Guardian, на встрече в ноябре прошлого года Ермак предложил Залужному официально присоединиться к политической команде президента, чтобы «представить единый фронт перед предстоящими выборами». Однако Залужный отказался от предложения.

В то же время, по данным источников издания, он пообещал Ермаку, что не будет критиковать Зеленского публично, пока идет война, а также заверил, что не устроит ОП «никаких неприятных сюрпризов».

«Если я решу, что хочу пойти в политику, вы сначала услышите это от меня, приватно», - цитирует The Guardian слова Залужного Ермаку.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com