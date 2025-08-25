Соболенко и Азаренко вышли во второй раунд US Open

Соболенко и Азаренко вышли во второй раунд US Open2
Белорусская теннисистка Арина Соболенко победно начала выступление на открытом чемпионате США.
В матче 1/64 финала действующая чемпионка US Open первая ракетка планеты обыграла представительницу Швейцарии Ребеку Масарову, занимающую 109-е место в мировом рейтинге, — 7:5, 6:1.
Во втором раунде Соболенко встретится с россиянкой Полиной Кудерметовой (64-й номер рейтинга WTA).
Виктория Азаренко (133) в матче первого круга US Open-2025 обыграла американку Хину Иноуэ (218) – 7:6 (7:0), 6:4. В первом сете дело дошло до тай-брейка, в котором Азаренко не отдала сопернице ни одного очка – 7:0. Во второй партии экс-первая ракетка мира сделала брейк при счете 5:4. Поставить победную точку белоруске удалось уже после первого матчбола.
Следующей соперницей Азаренко станет победительница пары Анастасия Павлюченкова (Россия) – Даяна Ястремская (Украина).
Поединки основного этапа US Open пройдут с 24 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд турнира в Нью-Йорке составит рекордные $90 млн, чемпионы в мужском и женском одиночном разрядах заработают по $5 млн. Год назад победительницей американского чемпионата стала белоруска Арина Соболенко, обыгравшая в решающем поединке американку Джессику Пегулу - 7:5, 7:5.