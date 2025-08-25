Мерц рассматривает кандидатуру фон дер Ляйен на должность президента Германии 2 25.08.2025, 18:55

Урсула фон дер Ляйен

Канцлер Германии может выдвинуть кандидатуру председателя пост президента на выборах в 2027 году.

Канцлер Германии Фридрих Мерц может выдвинуть кандидатуру председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на пост президента ФРГ на выборах в 2027 году. Об этом в понедельник, 25 августа, сообщает Spiegel со ссылкой на источники.

По данным Spiegel, ранее Мерц на вопрос о том, хотел бы он, чтобы женщина стала новым президентом Германии ответил, что «было бы хорошо».

Spiegel отмечает, что список кандидатов в президенты короткий:

Юлия Клек — спикер Бундестага;

Карин Прин — министр семьи;

Илзе Айгнер — председатель парламента Баварии.

Однако, по данным журналистов, в немецких правительственных кругах продолжалось обсуждение относительно кандидатуры Урсулы фон дер Ляйен. Однако Spiegel уточняет, что фон дер Ляйен потеряет более половины своего срока на посту главы Европейской комиссии из-за того, что ее переизбрали в 2024 году.

Spiegel также считает, что должность президента может быть для нее привлекательной: она снова стала бы первой в истории — первой женщиной-министром обороны, первой женщиной-председателем Европейской комиссии и первой женщиной-федеральным президентом.

18 июля Европейский парламент переизбрал Урсулу фон дер Ляйен президентом Еврокомиссии. Это ее второй срок на этом посту.

Она возглавляла Еврокомиссию с 1 декабря 2019 года. До этого, с 2013 по 2019 год, была министром обороны Германии.

