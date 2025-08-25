закрыть
Жители некоторых районов Беларуси смогут отдохнуть от госпропаганды

1
  • 25.08.2025, 19:05
Жители некоторых районов Беларуси смогут отдохнуть от госпропаганды

Перебои в вещании ТВ и радио могут наблюдаться до конца рабочей недели.

Часть Беларуси останется без телевидения и радио с 26 по 29 августа. В это время «Белтелеком» будет проводить ремонтные работы, сообщили в компании.

Так, 26 и 27 августа нужно приготовиться жителям Хойникского, Речицкого и Калинковичского районов Гомельской области.

С 12.15 до 14.55 будет отсутствовать прием от АРТПС (автоматизированной радиотелевизионной передающей станции) «Защебье» обязательного общедоступного пакета программ, коммерческого эфирного цифрового ТВ, РВ программ 1НКБР, «Культура», радио «Гомель», «Столица».

А вот 27 и 28 августа (29 августа стал резервным днем) неудобства испытают в Стародорожском, Любанском, Слуцком районах Минской области, а также в Глусском, Осиповичском районах Могилевской области.

Там с 10:00 до 16:00 будет отсутствовать прием от АРТПС «Старые Дороги» обязательного общедоступного пакета программ, коммерческого эфирного цифрового ТВ, РВ программ 1НКБР, «Культура», «Минская волна».

В компании заявили, что если работы будут завершены раньше установленного срока, то передачу возобновят досрочно.

Также в «Белтелекоме» уточнили, что манипуляции не повлияют на работу интерактивного телевидения ZALA.

