Власти ЮАР предостерегли девушек от поездок в Россию 25.08.2025, 19:15

Их заманивают в РФ для сборки боевых дронов.

Власти ЮАР всерьез обеспокоены активными попытками России завлечь местных молодых женщин на завод по производству дронов, которые используются для бомбардировок Украины. Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Алабуга», где он находится, ведет массовую кампанию по найму десятков тысяч людей из развивающихся и бедных стран, которым предлагают очень высокие по местным меркам зарплаты и перспективы карьерного роста. В ЮАР «Алабуга» не постеснялась вербовать людей на военное предприятие через структуры БРИКС, передает The Moscow Times.

«Так называемые возможности трудоустройства в России, рекламируемые в социальных сетях, не поддерживаются никаким государственным участием. Мы призываем молодых людей быть бдительными», – заявило в понедельник Министерство по делам женщин, молодежи и инвалидов (цитата по Bloomberg). Оно пообещало разобраться в ситуации и для этого привлечь заинтересованные стороны, включая посольство России и местные группы, помогающие «Алабуге» находить сотрудников.

От принятия «непроверенных предложений о работе за рубежом», особенно девушками, в воскресенье предостерег также Клейсон Монила, директор отдела публичной дипломатии Министерства иностранных дел. В своем посте в X он не упомянул Россию или «Алабугу», но предупредил: «Синдикаты, занимающиеся торговлей людьми, заманивают людей во всевозможные виды незаконной деятельности в условиях рабской жизни». Монила посоветовал обращаться за советом в том числе в МИД и посольство ЮАР в той стране, из которой поступило предложение о работе. А на следующий день рассказал, что южноафриканское посольство в России помогло вернуться на родину женщине, которая «поняла, что предлагавшееся ей не было правдой».

Власти ЮАР начали расследование активности российских компаний и их намерений, сообщил на прошлой неделе Bloomberg. Для найма молодых людей, прежде всего женщин, «Алабуга» даже использует местные структуры БРИКС – альянса, в который Россия входит вместе с ЮАР. Так, южноафриканское отделение Женского делового альянса БРИКС подписало соглашение, по которому должно в 2026 году найти для «Алабуги» и домостроительной компании «Эталонстрой Урал» в общей сложности 5600 работников. А базирующаяся в ЮАР Студенческая комиссия БРИКС разместила объявления о вакансиях в строительном и гостиничном секторах в «Алабуге» для женщин 18-22 лет.

Рекламировать эту работу стали также популярные южноафриканские блогеры в Instagram и TikTok. Монила заявил: «Мы крайне обеспокоены. Были мобилизованы инфлюенсеры для продвижения этих возможностей, которые на бумаге выглядят очень хорошо».

В ОЭЗ «Алабуга» сейчас строится жилье примерно на 41 000 человек, что указывает на планы по значительному расширению производства беспилотников, говорится в июльском докладе вашингтонского Института науки и международной безопасности. Согласно его анализу, более 90% сотрудников, нанятых «Алабугой» за рубежом, было направлено на сборку дронов с целью довести производство до 6000 аппаратов в год.

В этом году Интерпол начал расследование в Ботсване на предмет причастности «Алабуги» к торговле людьми.

