Российский теннисист устроил истерику на US Open

Медведев показывал неприличные жесты, сломал ракетку и опозорил жену.

Даниил Медведев спровоцировал скандал в первом раунде US Open 2025, в котором в итоге потерпел поражение. 29-летний российский теннисист делал неприличные жесты, вступил в перепалку с судьей, а после проигрыша прилюдно сломал ракетку, вынудив свою жену покинуть трибуны.

В третьем сете матча Медведева против француза Бенжамена Бонзи на корт выбежал фотограф, который по ошибке решил, что игра завершилась. Из-за помехи судья дал Бонзи право на переподачу, что возмутило Медведева. Он подошел к арбитру и эмоционально обратился к нему. «Ты мужчина? Ты чего дрожишь? Ты хочешь домой? Ребят, он хочет домой, ведь им платят за матч, а не за часы», — заявил на камеру Даниил. После этого он принялся жестами подбадривать зрителей, которые отреагировали на происходящее свистом и жестом «палец вниз». Из-за шума на трибунах соперник Даниила в течение нескольких минут не мог повторить подачу.

Кроме того, на протяжении игры Медведев демонстрировал неприличные жесты, а когда матч в итоге завершился его проигрышем, то сломал ракетку прямо перед зрителями. При этом камера засняла реакцию жены теннисиста Дарьи, которая присутствовала на матче. Она закрывала лицо руками, а в конце поспешно покинула трибуны.

Даниил Медведев в сезоне-2025 вылетел в первом круге трех из четырех турниров «Большого шлема». Только на Australian Open он прошел стартовую стадию, с трудом дожав таиландца Касидита Самрея из пятой сотни рейтинга ATP. «Ролан Гаррос», Уимблдон и теперь US Open заканчивались для Даниила слишком быстро, причем на двух последних турнирах действующую 13-ю ракетку мира выбивал ныне занимающий 51-е место в рейтинге ATP Бонзи.

