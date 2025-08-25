Белорусы продолжают продавать квартиры из-за релокации за границу 25.08.2025, 19:48

Отток населения продолжается.

Некоторые белорусы продолжают покидать страну. И вместе со строительством планов о новой жизни за границей ищут новых хозяев для своего жилья на родине. На продажу выставляют разные квартиры — от студий в новостройках до просторных семейных вариантов в старом фонде. «Зеркало» собрало такие объявления за август.

Фото: re.kufar.by

Современная однушка под Минском

В Новой Боровой под Минском продается однокомнатная квартира-студия площадью 33 м². Жилье расположено на 14-м этаже 23-этажного панельного дома 2023 года постройки. В квартире дизайнерский ремонт, установлена встроенная техника и мебель, предусмотрены теплые полы и система «умный замок».

Фото: re.kufar.by

Дом оборудован лифтами, видеонаблюдением и имеет закрытый двор без автомобилей. Рядом находятся школа, детский сад, магазины и зона отдыха, до станции метро «Уручье» — около 10 минут на общественном транспорте. Квартира выставлена на продажу в связи с переездом владельцев за границу.

Стоимость — 257 684 рублей, или 86 500 долларов.

Фото: re.kufar.by

Вариант без отделки в ЖК «Зеленая гавань»

В агрогородке Колодищи под Минском из-за переезда в другую страну выставили на продажу квартиру площадью 36,6 м². Она находится на 6-м этаже семиэтажного дома 2024 года постройки.

Фото: re.kufar.by

Планировка квартиры описана как «евродвушка», жилье продается вместе с готовым дизайн-проектом и 3D-визуализацией.

Стоимость — 214 488 рублей, или 72 000 долларов.

Фото: re.kufar.by

Однокомнатная квартира в Витебске

В связи с переездом в Россию продается однушка в новом доме, сданном в 2025 году. Ее площадь — 39 м², а находится квартира на 7-м этаже десятиэтажного дома.

В жилье сделан косметический ремонт: декоративная штукатурка на стенах, плитка в санузле, натяжные потолки и ламинат. Балкон пока без отделки.

Фото: re.kufar.by

Квартира продается с мебелью и бытовой техникой, включая кухню, которая выполнена на заказ.

Стоимость — 126 608 рублей, или 42 500 долларов.

Фото: re.kufar.by

Трешка в Слониме

Трехкомнатная квартира расположена на последнем уровне пятиэтажки на улице 1-й Семилетки, сверху — только технический этаж.

В ней сделан косметический ремонт: обновлены потолки, пол, сантехника, электрика и освещение, установлены новые окна ПВХ и стеклопакеты на балконе.

Фото: re.kufar.by

Окна выходят во двор и на сосновый бор. В шаговой доступности находятся школа, детский сад, больница, магазины, озеро и усадьба Пусловских.

Фото: re.kufar.by

Квартиру продают вместе с кирпичным гаражом в двух минутах от дома.

Стоимость — 120 000 рублей, или 40 282 доллара.

Фото: re.kufar.by

Вариант в южном регионе

«В связи с переездом в другую страну» ищут нового владельца для жилья в Гомеле. Квартира находится на 4-м этаже пятиэтажки 1968 года. Жилье с «дизайнерским ремонтом в экостиле» готово к проживанию и оснащено новой техникой и мебелью.

В квартире две изолированные комнаты, кухня, застекленный балкон с панорамным видом, а также санузел.

Фото: re.kufar.by

В многоэтажке сделан капремонт, есть система видеонаблюдения. До центра города — около 10 минут.

Стоимость — 163 845 рублей, или 55 000 долларов.

Фото: re.kufar.by

Еще одна квартира в столице

В Минске продается трехкомнатная квартира площадью 65,95 м² на 7-м этаже девятиэтажного панельного дома 1998 года. «Продажа связана с переездом в другую страну», — говорится в объявлении.

В ней три изолированные комнаты, раздельный санузел, застекленная лоджия. Также указано, что «частично установлены стеклопакеты».

Фото: re.kufar.by

Многоэтажка находится недалеко от станций метро «Ковальская Слобода» и «Институт культуры».

Фото: re.kufar.by

Окна выходят во двор, а само жилье находится в тамбуре на две квартиры.

Стоимость — 335 138 рублей, или 112 500 долларов.

Фото: re.kufar.by

