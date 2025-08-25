Украинские дроны превратили Покровское направление в ловушку для россиян 25.08.2025, 19:51

Бригада «Рубеж» уничтожает врага.

На Покровском направлении, которое остается самым активным участком фронта, украинские защитники демонстрируют точную работу ударных FPV-дронов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на обнародованном видео, снятом операторами дронов 4-го батальона «Сила Свободы» бригады Нацгвардии «Рубеж», зафиксировано уничтожение российских оккупантов вместе с их техникой.

Кадры демонстрируют, как украинские бойцы методично выбивают врага с позиций, используя современные технологии и боевое мастерство. FPV-дроны стали настоящим кошмаром для захватчиков — точные удары, минимальные потери среди наших, максимальные среди врага.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com