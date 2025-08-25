Украинские дроны превратили Покровское направление в ловушку для россиян
- 25.08.2025, 19:51
Бригада «Рубеж» уничтожает врага.
На Покровском направлении, которое остается самым активным участком фронта, украинские защитники демонстрируют точную работу ударных FPV-дронов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на обнародованном видео, снятом операторами дронов 4-го батальона «Сила Свободы» бригады Нацгвардии «Рубеж», зафиксировано уничтожение российских оккупантов вместе с их техникой.
Кадры демонстрируют, как украинские бойцы методично выбивают врага с позиций, используя современные технологии и боевое мастерство. FPV-дроны стали настоящим кошмаром для захватчиков — точные удары, минимальные потери среди наших, максимальные среди врага.