В США умер бывший ведущий «Вестей» Юрий Ростов 25.08.2025, 20:00

Он был одной из первых звезд постсоветского российского телевидения.

Российский и американский журналист и телеведущий Юрий Ростов умер в США. Он был одной из первых звезд постсоветского российского телевидения и ведущим первой программы независимого российского телевидения. О его смерти сообщил в Facebook режиссер-документалист Михаил Дегтярь.

Ростов работал на советском телевидении с 1977 года. В перестройку был журналистом программы «Время». В 1990 году он стал одним из ведущих Телевизионной службы новостей — первой советской новостной программы, которую вели тележурналисты, а не дикторы. В декабре он стал первым ведущим программы, отстраненным от эфира из-за политической цензуры, после того как рассказал в эфире о запрете программы «Взгляд».

В марте 1991 года его уволили окончательно — уже в мае он стал вести первую программу Российского телевидения «Вести». Во время попытки переворота в августе 1991 года Ростов, несмотря на запрет путчистов, вел эфир программы Российского телевидения о событиях в Москве, она была показана на Дальнем Востоке, в Сибири и на Урале.

В 1992 году, по соцопросу, писала газета «Коммерсантъ», Ростов входил в пятерку самых популярных у зрителей тележурналистов — вместе со Светланой Сорокиной, после Татьяны Митковой, Александра Невзорова и Ирины Мишиной. В 1993 году журналист уехал в США, где работал корреспондентом программы «Вести», позже был ведущим «НТВ-Интернешнл» (канал переименован в RTVI), откуда был уволен решением акционера перед выборами в Госдуму 2003 года.

Работал в эфире эмигрантских телепрограмм.

