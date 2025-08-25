«Уходил в школу и возвращался домой через три дня» 25.08.2025, 20:21

Иллюстративное фото

Минчанин отчаялся воспитать сына-подростка и написал добровольный отказ от него.

Суд рассмотрел гражданское дело о лишении родительских прав минчанина, который написал заявление о добровольном отказе от сына, рассказали агентству «Минск-Новости» в прокуратуре Советского района.

Родители 16-летнего юноши никогда не состояли в браке, с рождения до шести лет он проживал с матерью в Вилейке. Несмотря на то, что у нее на иждивении было трое детей (все от разных отцов), женщина вела аморальный образ жизни. Несколько раз она даже пыталась совершить суицид у них на глазах — дети удерживали мать, чтобы она не выпрыгнула из окна.

Когда женщина умерла от тяжелой болезни, шестилетнего мальчика отец забрал в Минск, но отношения у них не сложились. Переходный возраст, прежние условия жизни, поведенческие отклонения — юноша даже несколько раз проходил лечение в РНПЦ психического здоровья — дали о себе знать: подросток мог отправиться в школу и вернуться через три дня. Он частенько уходил из дома — его искали отец, педагоги, милиция. Был замечен в употреблении алкоголя. Парень отрастил волосы и красил их в черный цвет, покрывал ногти на руках лаком.

В очередной раз, когда подросток ушел из дома, отцу позвонил сотрудник милиции и сказал, что сына нашли и его нужно забрать. В РУВД юноше предложили поговорить с отцом, но тот лишь нецензурно выразился в адрес родителя.

После этого случая 47-летний мужчина в отчаянии написал заявление о добровольном отказе от сына, что и стало основанием для лишения его родительских прав.

— Отец юноши официально трудоустроен, не употребляет алкоголь, в квартире создал все условия для сына, но не справлялся с его воспитанием — школу парень прогуливал, спортом заниматься отказывался, ничем не интересовался, — рассказывает старшая помощница прокурора Советского района Татьяна Литвинчук. — В судебном заседании отец вспомнил случай, когда после очередного их конфликта сын подговорил старших ребят, чтобы те избили мужчину.

Подросток, в свою очередь, говорил, что не хочет, чтобы отца лишали родительских прав, что ему дома лучше, чем в приюте, не отрицал, что папа заботился о нем. Мужчина поблагодарил его за такие слова, отметив, что раньше ничего, кроме нецензурных слов в свой адрес, не слышал. Он признался: решение написать отказ от сына ему далось непросто, но другого выхода он не видит.

— Суд, заслушав стороны, заключение районного управления по образованию, изучив письменные материалы дела, выслушав мнение прокурора, принял решение лишить гражданина родительских прав в отношении 16-летнего сына, — говорит Литвинчук. — Решение суда в законную силу не вступило.

