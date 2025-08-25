Зеленский провел встречу с Келлогом
- 25.08.2025, 20:49
Что обсуждали.
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со спецпредставителем президента США Китом Келлогом.
Об этом сообщает Telegram президента Украины Владимира Зеленского.
«Украина чрезвычайно благодарна Соединенным Штатам за поддержку, и мы ценим, что президент Трамп так настроен достичь реального мира. Очень важно воплотить все результаты - политические, оборонные, экономические, достигнутые во время нашей встречи вместе с европейскими лидерами в Вашингтоне», - отметил Зеленский.
По его словам, это был успешный саммит, демонстрация настоящего единства между Европой и Америкой.
Зеленский ожидает, что в ближайшее время будут определены ключевые основы гарантий безопасности для Украины.
«Обсудили, как можем повлиять на россиян, заставить их к реальным переговорам и окончанию войны. Санкции, пошлины - все должно оставаться на повестке дня. Мы готовы говорить в формате лидеров. Именно такой формат нужен, чтобы решить ключевые вещи. Теперь нужна такая же готовность в Москве», - подчеркнул он.
По словам президента, для Украины и США важно военное сотрудничество, и есть две сильные возможности - соглашение о покупке оружия и соглашение о дронах, которое «может значительно укрепить наши арсеналы».
«Сохраняем темп и в работе в рамках PURL. Это важный инструмент закупки американского оборудования за средства партнеров, и сейчас активно работаем над привлечением дополнительных стран», - отметил Зеленский.
Он также обсудил с Келлогом возвращение всех похищенных украинских детей.
«Очень надеемся, что Америка, президент и первая леди США и в дальнейшем будут прилагать личные усилия, чтобы вернуть всех похищенных Россией детей», - подчеркнул президент.