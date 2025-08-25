закрыть
25 августа 2025, понедельник, 21:31
Зеленский провел встречу с Келлогом

  • 25.08.2025, 20:49
Владимир Зеленский и Кит Келлог
Фото: Getty Images

Что обсуждали.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со спецпредставителем президента США Китом Келлогом.

Об этом сообщает Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

«Украина чрезвычайно благодарна Соединенным Штатам за поддержку, и мы ценим, что президент Трамп так настроен достичь реального мира. Очень важно воплотить все результаты - политические, оборонные, экономические, достигнутые во время нашей встречи вместе с европейскими лидерами в Вашингтоне», - отметил Зеленский.

По его словам, это был успешный саммит, демонстрация настоящего единства между Европой и Америкой.

Зеленский ожидает, что в ближайшее время будут определены ключевые основы гарантий безопасности для Украины.

«Обсудили, как можем повлиять на россиян, заставить их к реальным переговорам и окончанию войны. Санкции, пошлины - все должно оставаться на повестке дня. Мы готовы говорить в формате лидеров. Именно такой формат нужен, чтобы решить ключевые вещи. Теперь нужна такая же готовность в Москве», - подчеркнул он.

По словам президента, для Украины и США важно военное сотрудничество, и есть две сильные возможности - соглашение о покупке оружия и соглашение о дронах, которое «может значительно укрепить наши арсеналы».

«Сохраняем темп и в работе в рамках PURL. Это важный инструмент закупки американского оборудования за средства партнеров, и сейчас активно работаем над привлечением дополнительных стран», - отметил Зеленский.

Он также обсудил с Келлогом возвращение всех похищенных украинских детей.

«Очень надеемся, что Америка, президент и первая леди США и в дальнейшем будут прилагать личные усилия, чтобы вернуть всех похищенных Россией детей», - подчеркнул президент.

