«За 500 рублей летел из Могилева на самолете»

Минчанин по порядку объехал все места с белорусских купюр.

Беларусь — страна, мягко говоря, не самая необъятная в плане туристических достопримечательностей. Зато их доступность и относительная компактность превращают локальные путешествия в квесты со сбором чекпоинтов. Какие у них будут правила — тут уже все на волю вашей фантазии. Вот, например, недавно минчанин-блогер сумел уложить в один маршрут все места, изображенные на белорусских купюрах, и объехал их по порядку. Все еще звучит не так уж сложно? Да, именно поэтому Женя убрал из затеи опцию личного авто, ограничил бюджеты буквально до номинала купюры и добавил в программу — внезапно — авиарейс. «Онлайнер» поговорил с блогером о том, как и зачем он все это провернул.

«Из Каменца в Полоцк нужно было доехать максимум за 10 рублей»

Женя Мильто снимает видео для разных площадок — наверняка всем белорусам, кто постоянно залипает перед сном в TikTok, хоть раз да попадались его опросы про любимые мемы. На YouTube-канале milTOP есть форматы помасштабнее, в том числе нестандартный трэвел. Например, в 2021 году Женя буквально за 1 белорусскую копейку слетал на Майорку, в 2023-м сравнил футбол в Дзержинске и в Дортмунде. Идея необычного путешествия по Беларуси пришла блогеру в голову около года назад.

— Просто вертел в руках несколько купюр и вдруг подумал, что было бы прикольно за одну поездку побывать во всех местах, которые на них изображены. Прикинул маршрут, понял, что это реально. Конечно, проехать по локациям в одиночку, на машине, в расслабленном темпе нетрудно и недорого, но в этом нет никакого панчлайна. У меня же была цель снять нескучный ролик, а значит, требовались усложнения. Они-то и раздули бюджет путешествия. Плюс нужно было полностью покрыть расходы оператора, которого я собирался втянуть в эту авантюру. Год назад встал выбор: либо снять такое видео, либо поставить дома кондиционер. Выбрал второе, но и к идее все же вернулся (улыбается. — Прим. Onlíner).

Первое усложнение из тех, которые упоминает Женя, — это строгая последовательность точек маршрута, которые соответствуют порядку номиналов купюр. То есть первой нужно было посетить Каменецкую башню, изображенную на 5-рублевой банкноте. После этого — перебраться аж к Спасо-Преображенской церкви в Полоцке (10 рублей). Следующий пункт — гомельский дворец Румянцевых — Паскевичей (20 рублей). Далее — Мирский и Несвижский замки (50 и 100 рублей), Могилевский художественный музей имени П. В. Масленникова (200 рублей) и, наконец, Национальная библиотека с 500-рублевой «бумажки». Именно в финальной точке маршрута мы и беседуем с блогером по окончании его трипа.

— Но это еще не все. Ради дополнительного интереса я решил добираться из одной точки в другую, тратя на дорогу сумму, не превышающую номинал соответствующей купюры, но при этом максимально близкую к ней. Примерно как в игре в 21.

То есть из Каменца в Полоцк нужно было умудриться добраться за 10 рублей, а из Могилева в Минск — за 500.

Беларусь — страна, мягко говоря, не самая необъятная в плане туристических достопримечательностей. Зато их доступность и относительная компактность превращают локальные путешествия в квесты со сбор...

При этом все деньги должны уходить только на транспорт: нельзя купить любой билет на поезд, а остаток потратить как угодно. Поэтому самым логичным (и в то же время абсурдным) решением было полететь из Могилева в Минск на самолете с пересадкой в Москве. Купленный билет на ближайший такой рейс к тому же стимулировал не затягивать путешествие: на все про все у нас была неделя.

«В Брестской области мы не стояли на трассе дольше трех минут, а в Витебской шесть часов преодолевали 70 километров»

Стартовали Женя и Максим (так зовут невидимого оператора) из Бреста. За автобус из облцентра до Каменца пришлось отдать 4,50 рубля — идеальное начало. Первые трудности начались после чекина около башни и осознания, что впереди 537 километров, которые надо преодолеть, имея в кармане на дорогу всего одну «десятку».

У Жени был быстрый вариант уехать в Минск с тургруппой, нашедшей одно свободное место в автобусе. Но блогер решил все же не бросать оператора одного — парни принялись искать запасные пути в виде машин с номерами седьмого региона. Однако никто из встреченных минчан в столицу пока не спешил.

Тогда парни добрались на двух попутках обратно в Брест, чтобы попытать счастья на более оживленной трассе M1. Блогер вспоминает, что тогда же случился нелепый инцидент, который мог бы поставить под угрозу весь трип: оператор Максим случайно «украл» рюкзак одного из водителей, перепутав его с сумкой Жени. Двигаться дальше с вещами уехавшего в неизвестном направлении незнакомца — идея сомнительная. Концовку истории (как вы поняли, благополучную, иначе этого текста бы не было) Женя держит в секрете. Смеется, мол, смотрите в видео.

— На M1 с автостопом все было отлично: мы редко стояли на обочине с вытянутой рукой дольше двух-трех минут.

В общей сложности добирались до Минска на семи разных машинах. Водителям я рассказывал о нашем путешествии — как минимум для того, чтобы объяснить, зачем мы ведем съемку. Все реагировали положительно, хотя, думаю, без камер разговоры получились бы откровеннее.

Один мужчина с ходу понял задумку поездки, а потом еще и подсказал, что все достопримечательности с купюр соответствуют алфавитному порядку областей, в которых находятся, — как цифры регионов на автомобильных номерах. Я лично об этом раньше не догадывался. Оказалось, этот водитель — победитель какой-то экономической олимпиады, хвастался, что даже знает точные размеры всех банкнот.

Добравшись до Минска, парни решили разойтись на ночь по домам. До старта в Полоцк по плану оставалось меньше четырех часов — Женя говорит, что урвать хотя бы такой кусочек сна уже было жизненно необходимо. Дальше — электричка до Молодечно, а оттуда — до Полоцка. Так дешевле — получилось уложиться в нужные 9,90 рубля.

— На 10-рублевке изображена Спасо-Преображенская церковь. Добравшись до нее, мы удивились, насколько она маленькая и даже непримечательная на фоне остальных зданий Спасо-Евфросиниевского монастыря. Я спросил у монахини, почему именно этот, не самый знаменитый храм увековечили на банкноте. Оказалось, что он самый древний из всех, сохранился с XII века.

Снимать в такой локации было немного неловко: все-таки ролик у нас фановый, и не хотелось задеть ничьих чувств. Поэтому мы максимально быстро отсняли довольно сдержанные перебивки и ближе к вечеру собрались выдвигаться в сторону Витебска. Оттуда предстояло добраться в Оршу, где мы должны были сесть на поезд до Гомеля.

В Орше живет бабушка Жени, и парни планировали остаться на следующую ночевку у нее. Сообщили, что приедут к девяти вечера, а в итоге сели за стол с давно остывшим ужином только в три ночи.

— Расстояние от Витебска до Орши — всего 70 километров. Вдохновившись удачным опытом автостопа под Брестом, мы были уверены, что пролетим их очень быстро. Но проезжающие машины все не останавливались и не останавливались. С темнотой начал чувствоваться совсем уж нервный вайб — в такие моменты понимаешь, насколько культура взаимопомощи может отличаться от региона к региону даже в Беларуси. А может, нам просто не повезло именно в тот день.

В конце концов нас подобрал мужчина, который смог довезти только до более оживленного участка трассы. А там уже мы кое-как, размахивая фонарем, смогли поймать следующую попутку до Орши.

На то, чтобы преодолеть этот отрезок дороги, у нас ушло почти шесть часов — от Бреста до Минска добрались быстрее.

На этот раз покемарить удалось всего час: в 05:44 уже отправлялся гомельский поезд. Женя рассказывает, что по приезде в облцентр было принято еще одно волевое решение: снять квартиру на пару часов только ради того, чтобы еще немного поспать и прийти в себя перед съемками очередной части ролика.

— Из-за этого, увы, не попали внутрь дворца Румянцевых — Паскевичей, к вечеру он уже был закрыт. Было интересно лишь отметить, что здание совпадает по цветокору с 20-рублевой купюрой, на которой оно нарисовано. Усадьба спрятана в глубине очень уютного парка — это прикольно, но иногда все-таки бывает жаль, что такие красивые здания расположены не где-нибудь в самом центре большого города (как тот же знаменитый готический собор в Кельне): так они могли бы быть более эффектными магнитами для туристов.

«Была идея добраться до Несвижа по реке»

Из Гомеля Женя и Максим снова рванули на ночном поезде в Минск, но провели на вокзале всего полчаса перед тем, как вскочить в самую раннюю маршрутку на Мир. Блогер отмечает, что к середине своего трипа-квеста успел полюбить ненавистные в обычное время долгие переезды: теперь они воспринимались как долгожданный шанс перевести дух и, может быть, даже поспать.

В Мирском замке парни были к восьми утра — и не встретили там ни одного туриста. Женя уже успел подумать, что одна из главных достопримечательностей Беларуси больше не в почете, но к десяти часам в комплексе уже было не протолкнуться: стартовали экскурсии.

— Замковый туризм у нас, конечно, развит очень хорошо. Тех же россиян приезжает уйма, автобусы парковались один за другим. Понять туристов можно. Я в Мирском замке уже бывал раньше, но он все равно каждый раз производит впечатление чего-то величественного, захватывающего дух. А еще, к слову, только в этом месте продавался сувенирный магнит в виде «своей» купюры.

Следующая точка на денежной карте — Несвиж. Бюджет на дорогу длиной 30 километров — целых 100 рублей, разгуляться вроде как есть где. Женя вовсю пытался найти как можно более вычурный способ преодолеть расстояние между двумя главными замками страны.

— Была идея добраться по воде, из Городеи в Несвиж по реке Уше. А до Городеи из Мира дойти пешком.

Я заранее прошерстил чаты местных рыбаков, но, во-первых, их там оказалось не так уж и много, а во-вторых, из-за сложной логистики было бы проблемно договориться с рыбаком на определенное время. Жаль, но что поделать.

Подумали, что хотя бы ради контента будет интересно отдать эту сотку водителю попутки, который будет думать, что подвозит нас бесплатно. Когда искали картонку и фломастеры, чтобы сделать табличку, познакомились с туристом из Архангельска — он предложил отвезти туда. Посмеялись, но контактами обменялись. Архангельск есть на одной из российских купюр — кто знает, вдруг захочу однажды повторить такой же челлендж там.

Автостоп на этот раз оказался таким же сложным, как и в Витебской области: путешественников игнорировали абсолютно все проезжающие мимо водители. Некоторые притормаживали, всматривались в табличку, но давали по газам. Женя до сих пор не понимает, с чем это может быть связано: многие ведь наверняка ехали именно в Несвиж.

— Параллельно мы делали ставки, кто же нас все-таки подберет: белорусы или россияне. Автомобилей на российских номерах среди проезжающих было 50% точно. А в итоге остановились россияне на белорусских номерах: ребята из Санкт-Петербурга арендовали каршеринг, чтобы покататься по замкам. Им мы и отдали 100 рублей. Если кто-то из проехавших мимо водителей сейчас это читает, пусть кусают локти (смеется. — Прим. Onlíner).

А Несвиж, в котором я был впервые, удивил своей красотой. Город маленький, но суперуютный, ухоженный. Есть в нем какой-то самобытный вайб. Что по поводу замка, то он, в отличие от величественного Мирского, ассоциируется с чем-то более светским, расслабленным. Как будто там тебя всегда ждут на красивый бал.

«Чтобы потратить деньги, пришлось заказать в Могилеве лимузин»

После Несвижа парни снова переночевали в Минске, а затем сразу же выехали в Могилев. Бюджеты на дорогу тем временем увеличивались, а задача потратить как можно ближе к номиналу следующей купюры становилась все более сложной. На могилевские 200 рублей пришлось экстравагантно шикануть: путешественники заказали лимузин.

— Сделать это было не так уж просто: лимузины, как оказалось, редко могут приехать «к прямо сейчас», как такси.

Откликнулся только один водитель, но попросил подождать хотя бы пару часов, поскольку ехал он из Шклова. Нашему дурацкому заказу он не особенно удивился. Сказал, что часто катает блогеров, пока те снимают контент. Думаю, мы были одними самых тихих его клиентов: просто доехали до нужной точки, и все. Обошлось нам это в 160 рублей.

В залы художественного музея имени П. В. Масленникова, который изображен на 200-рублевой купюре, попасть не удалось: выходной. Разрешили только немного поснимать в холле и продали магнит — тоже неплохо, тем более что цели досконально изучить все достопримечательности не было. Дальше парни разделились: Максим лег на полку купе и спокойно поехал в Минск, Женя же отправился в аэропорт, чтобы регистрироваться на авиарейс до Москвы (напомним, была задача потратить 500 рублей на дорогу из Могилева в Минск).

— До Москвы долетел Belavia без приключений, только покружили немного над аэропортом — как сказал пилот, из-за плотного трафика на взлетно-посадочной полосе. На стыковку в Шереметьево было два часа времени. Назад в Беларусь добирался уже «Аэрофлотом».

Звучит все это, конечно, крайне абсурдно: расстояние от Могилева до Минска — 190 километров, а я вместо этого преодолел 1400.

Где-то в полтретьего ночи я был в Минске. Добрался до вокзала, снова встретился с Максом, и в 05:20 мы завершили челлендж около Национальной библиотеки. Кстати, вот этот снимок с купюрой — мое первое в жизни фото на фоне «Националки».

«На купюре в 1000 рублей я бы изобразил „Ворота Минска“»

— Какой главный вывод ты сделал после поездки?

— Это прикольный туристический маршрут. Если совсем не знаешь, что посмотреть в Беларуси, объезжай места с купюр. Они все достойны того, чтобы их увидеть — не обязательно с усложнениями, это стоит сделать даже просто на машине — хотя бы ради видоса в соцсети, где в кадре у вас меняются купюры и локации.

У каждого места свой уникальный вайб, они совсем не похожи друг на друга. Но почему-то далеко не все знают, что на какой банкноте изображено. Особенно в Могилеве: я ради интереса спрашивал прохожих, но никто не догадался, что это местный художественный музей.

Ну и если теперь у меня спросят, путешествовал ли я по Беларуси, то я смогу уверенно ответить, что да. Все-таки мы и правда нормально так покатались из одного конца страны в другой.

— Если бы в Беларуси решили выпустить купюру номиналом 1000 рублей, что на ней должны были бы нарисовать?

— Если следовать той же аналогии с автомобильными номерами, у которых уже появился восьмой регион, обозначающий Минск, то на 1000 рублей тоже должна быть столичная достопримечательность. Считаю, что лучший кандидат — «Ворота Минска». Потому что они, возможно, самый узнаваемый объект столицы среди туристов. Прибыл ты в Минск поездом, автобусом, самолетом — скорее всего, тебя первыми встретят именно эти башни. Так что они точно должны быть на деньгах.

