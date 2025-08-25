Российский солдат наткнулся на свалку тел оккупантов в кустах 25.08.2025, 21:15

1,960

Иллюстративное фото

Оккупант с удивлением комментирует масштабы потерь.

Южный фронт для российских военных превратился в дорогу в один конец. На видео, которое можно найти в социальных сетях видно, как российский солдат наткнулся на «перевалочную базу» с десятками тел погибших оккупантов, сообщает Цензор.НЕТ.

Он с удивлением комментирует масштабы потерь: «Идем по тропинке. Сколько народу лежит?» По его словам, тела, вероятно, временно хранят здесь, прежде чем отправить их домой. Это свидетельствует о значительных потерях российской армии на этом направлении.

