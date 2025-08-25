закрыть
25 августа 2025, понедельник
Трамп поставил Путину новый двухнедельный ультиматум

  • 25.08.2025, 21:28
  • 2,902
Трамп поставил Путину новый двухнедельный ультиматум
Дональд Трамп

Президент США в очередной раз пригрозил «очень большими последствиями» за продолжение войны.

Президент США Дональд Трамп предупредил Россию о возможных «больших последствиях», если она не прекратит войну против Украины.

Во время пресс-конференции в Овальном кабинете в понедельник, 25 августа, Трамп заявил, что он «решительно вмешается», если соглашение о прекращении боевых действий не будет заключено в течение ближайших двух недель, сообщает CNN.

«Посмотрим, что произойдет в течение следующей недели или двух, и тогда я вмешаюсь. Если мне придется быть там, я буду там, и мы либо заключим соглашение, либо нет», — сказал он.

Трамп также добавил, что между российским диктатором и президентом Украины существует «огромная неприязнь». В то же время он подчеркнул, что хочет, чтобы Владимир Путин и Владимир Зеленский встретились.

«Между этими двумя есть огромная личная неприязнь, и нам придется это исправить. Но я хотел бы, чтобы они сначала встретились. Они хотят, чтобы я был там. Возможно, я буду там, а возможно, нет. Посмотрим», — сказал американский президент.

Ранее Трамп заявил, что снова разговаривал с российским диктатором Владимиром Путиным после их беседы в прошлый понедельник — и дал понять, что он «разочарован» продолжающимися российскими атаками на Украину.

Также американский президент считает, что Путин избегает встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским, поскольку он ему не нравится.

