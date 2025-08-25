Турция вытесняет Россию с евразийского рынка 1 25.08.2025, 22:27

1,338

Как новая железная дорога меняет игру.

Турция начала строительство 224-километровой железной дороги, которая интегрирует ее в альтернативный сухопутный маршрут между Китаем и Европой в обход России.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на пресс-службу Службы внешней разведки Украины.

Новая железнодорожная линия станет частью Зангезурского коридора (планируемая железнодорожная и автодорожная линия, которая должна соединить Азербайджан с его эксклавом Нахичевань через юг Армении).

Стоимость нового железнодорожного проекта оценивается в 2,8 млрд долларов, а его завершение планируется к 2029 году. Линия сможет перевозить до 15 млн тонн грузов и около 5,5 млн пассажиров ежегодно. В рамках строительства появятся пять тоннелей общей длиной 20 км, три виадука и десятки мостов.

Эта магистраль напрямую свяжет Турцию с Нахичеванью через Азербайджан, усилив транспортное значение Анкары.

Проект создаст до 15 тысяч рабочих мест, а экономика восточной Анатолии может вырасти на 5-7 %. Кроме того, новая линия сократит доставку товаров из Азии в Европу на 10-15 дней.

«Самое важное - он вытесняет грузопотоки с российских и иранских маршрутов, подрывая позиции Москвы на евразийском транспортном рынке», - объяснили в разведке.

