25 августа 2025, понедельник, 23:01
Стала известна дата нового заседания в формате «Рамштайн»

  25.08.2025, 22:40
30-е заседание пройдет в Лондоне.

30-е заседание контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн» состоится в Лондоне 9 сентября. Об этом сообщает «Суспільне» со ссылкой на представителя Министерства обороны Германии.

По его словам, встреча в столице Великобритании будет проходить в смешанном формате, однако повестка дня пока не разглашается.

«Из-за продолжающихся консультаций я не могу комментировать эту тему», — пояснил представитель немецкого оборонного ведомства.

Ранее министр обороны Украины Денис Шмыгаль подтверждал, что очередной «Рамштайн» запланирован на сентябрь, однако без уточнения даты. Он отмечал, что организацию мероприятия на этот раз обеспечивает Соединенное Королевство.

Предыдущее, 29-е заседание контактной группы состоялось 21 июля под председательством Германии и Великобритании. Тогда Шмыгаль заявил, что Украина нуждается в 6 миллиардах долларов, чтобы закрыть пробел в производстве вооружения в 2025 году.

