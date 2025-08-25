Германия ежегодно будет предоставлять Украине €9 млрд 25.08.2025, 22:54

Об этом заявил вице-канцлер ФРГ.

Германия будет предоставлять Украине €9 млрд ежегодно в ближайшие годы. Об этом во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 августа сообщил министр финансов и вице-канцлер правительства Германии Ларс Клингбейль, его цитирует «Интерфакс-Украина».

Он заверил в дальнейшей поддержке Украины со стороны Германии.

«Как министр финансов я подчеркнул, и это также было согласовано федеральным правительством, что мы обязуемся поддерживать Украину в ближайшие годы, тратя €9 млрд ежегодно», – заявил Клингбейль.

Продолжение и варианты помощи Украине, бюджетные нужды на 2026 год и сотрудничество он также обсудил с министром финансов Украины Сергеем Марченко, сообщила пресс-служба Минфина.

В ведомстве напомнили, что прямая бюджетная поддержка от Германии за время полномасштабной войны составляет €1,6 млрд, из которых €1,3 млрд – гранты.

Марченко поблагодарил Германию за поддержку реализации инструмента ЕС Ukraine Facility, в рамках которого уже привлечено €22,6 млрд в госбюджет, и механизма ERA (средства за счет доходов от замороженных активов РФ) – €9 млрд ЕС уже предоставил Украине.

