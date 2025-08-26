Трамп хочет переименовать министерство обороны США 26.08.2025, 2:59

Президент США хочет вернуть министерству старое название.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что хочет изменить название Министерства обороны на Министерство войны, и это может произойти «в течение следующей недели или около того».

Об этом пишет CNN в понедельник, 25 августа.

«Вы знаете, мы называем его Министерством обороны, но между нами говоря, я думаю, что мы изменим название. Если вы хотите знать правду, я думаю, что мы будем иметь некоторую информацию об этом, возможно, вскоре», — заявил Трамп во время двусторонней встречи с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Мёном в Белом доме.

Президент США также отметил, что «говорил с людьми» по этому поводу, и «всем это нравится».

«У нас была невероятная история побед, когда это было Министерство войны, потом мы изменили его на Министерство обороны… Это маленькая вещь,… о которой, я думаю, вы услышите или увидите в течение следующих нескольких недель», — добавил Трамп.

Как пишет CNN, предложение изменить название Министерства обороны было и раньше. В частности оно звучало от главы Пентагона Пита Хегсета, однако никогда не было никаких сроков или других подробностей.

В 1947 году в США отменили Министерство войны, введя изменения, которые положили начало созданию единого Министерства обороны. Полная реорганизация и появление названия Министерство обороны состоялась в 1949 году.

