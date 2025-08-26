Вуди Аллен: Путин совершенно неправ 26.08.2025, 4:00

Вуди Аллен

Американский режиссер ответил на критику Украины за участие в неделе кино в Москве.

Американский режиссер Вуди Аллен, отвечая на критику МИД Украины, назвавшей его участие в Московской международной неделе кино «позором», заявил The Guardian, что «не считает, что прекращение диалога с искусством — это хороший способ помочь».

«Что касается войны в Украине, я твердо убежден, что Владимир Путин совершенно неправ, — сказал режиссер — Но что бы ни сделали политики, я не думаю, что прекращение диалога с искусством — это хороший способ помочь».

МИД Украины осудил участие Аллена в мероприятии, назвав это «оскорблением жертвы украинских актеров и кинематографистов», погибших во время военных действий. Киев считает, что культура «не должна использоваться для отбеливания преступлений или служить инструментом пропаганды». Его внесли в базу «Миротворец».

В воскресенье Аллен принял участие по видеосвязи в неделе кино, которая проходит в столице с 23 по 27 августа. Он выступил на конференции «Легенды мирового кинематографа». С ним беседовал актер и режиссер Федор Бондарчук.

