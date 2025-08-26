Politico: В ближайшие пять лет в мире могут начаться пять крупных войн 26.08.2025, 5:44

Иллюстрация: Politico

Одна из них может задеть соседние с Беларусью страны.

Вероятность новых глобальных конфликтов в мире сейчас выше, чем когда-либо. Об этом 25 августа пишет Politico со ссылкой на данные анализа и отчетов американской разведки.

Анализ недавних показаний и докладов американской разведки, а также интервью с рядом геополитических экспертов показывают, в ближайшие пять лет, вероятно, разгорятся пять рискованных конфликтов, каждый из которых может иметь глубокие и серьезные последствия для США в военном, экономическом или геополитическом плане, говорится в статье.

Первая вероятность, как пишет издание, – Индия и Пакистан. В публикации отмечается, что это ядерные страны: Пакистан обладает примерно 170 единицами ядерного оружия, у Индии имеется около 180 единиц оружия. Эти запасы не контролируются и не охраняются так тщательно, как хотелось бы экспертам, пишет издание. Напряженность обострилась после теракта в конце апреля в спорном регионе Джамму и Кашмир, находящемся под управлением Индии. Это привело к нескольким дням обмена неядерными ракетными ударами, направленными на военные базы по обе стороны границы.

Вторая вероятность – Китай и Тайвань. В статье говорится, что Тайвань рассматривается как лакмусовая бумажка, показывающая, кто возглавит мировой порядок XXI века: США или Китай. Если Китай захватит Тайвань, эта агрессия мгновенно перекроит геополитику и альянсы в Тихоокеанском регионе, пишет Politico.

Третья вероятность – Россия и страны Балтии. Президент РФ Владимир Путин до сих пор считает, что территории Балтии исторически должны быть частью России, отмечается в публикации. Также он, вероятно, захочет проверить НАТО и Европу, нацелившись на некоторых из самых маленьких и изолированных членов альянса, пишет издание. Нападение на любую из трех стран Балтии станет немедленным испытанием для приверженности США договору Альянса, говорится в статье. Путин годами открыто заявлял о своем желании воссоздать Советский Союз и Российскую империю, вернув себе такие страны, как Грузия, Модова, Украина и страны Балтии.

Четвертая вероятность – Индия и Китай. Издание напоминает, что Великобритания и Тибет установили границу с Индией в 1914 году, которую Китай никогда не признавал. Отмечается, что Китай может счесть войну с Индией необходимой для острастки других региональных противников или как способ поставить США в неловкое положение из-за ключевого союзника в Индо-Тихоокеанском регионе.

Пятая вероятность – КНДР и Южная Корея. Politico отмечает, что корейская война, начавшаяся почти три поколения назад, официально так и не закончилась. На полуострове по-прежнему находится 30 тыс. американских военнослужащих, которые обеспечивают безопасность Южной Кореи. Если лидер КНДР Ким Чен Ын почувствует уязвимость и слабость Запада или сочтет, что есть экзистенциальная угрозу его власти, война очень вероятна, говорится в статье.

