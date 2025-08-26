Трамп готов посетить Китай и встретиться с Си Цзиньпином 3 26.08.2025, 7:34

1,732

Названы сроки.

Президент США Дональд Трамп анонсировал визит в Китай и встречу с президентом Си Цзиньпином для продолжения переговоров по новому торговому соглашению.

Об этом сообщает Fox News.

В понедельник глава Белого дома заявил, что США и Китай - две крупнейшие экономики мира - «будут иметь прекрасные отношения».

В то же время, Трамп предостерег, что при желании мог бы «уничтожить Китай», используя «невероятные козыри», которыми располагает.

«У нас значительно большие и лучшие козыри, чем у них. Они имеют определенные козыри. У нас есть невероятные козыри. Но я не хочу их использовать. Если бы я это сделал, это уничтожило бы Китай», - сказал президент в Овальном кабинете.

Не совсем понятно, имел ли Трамп в виду под «козырями» экономические рычаги, политическое влияние, либо что-то другое.

Кроме того, американский лидер отметил, что недавно говорил с председателем КНР Си Цзиньпином и рассматривает возможность поездки в Китай для переговоров.

По словам, вероятно посетит Пекин в этом году или в начале 2026 года.

