В небе над Украиной заметили необычное явление 1 26.08.2025, 7:37

4,202

Появились версии, что это было.

В ночь на вторник, 26 августа, в небе над Украиной заметили неизвестное небесное явление. Как утверждалось, его могли наблюдать жители всех регионов Украины, сообщает Telegram-канал УНИАН.

Как можно увидеть на фотографиях, в небе был четко виден тонкий луч света среди звезд. Отмечается, что это необычное явление можно было разглядеть лишь несколько секунд.

Эксперты пока не предоставили объяснений, что же это за необычное явление наблюдали украинцы. Однако, уже есть несколько предположений.

Первая версия - комета C/2023 A3 (Цзицзиньшань - ATLAS), которую открыли в 2023 году. Согласно расчетам, диаметр ядра составляет около 1,5 км. Эта комета состоит из льда и пыли, а под солнечным светом образует длинный хвост.

Вторая версия - так называемый световой столб. Указывается, что такое явление может возникать, когда мелкие кристаллы льда отражают свет. Нередко его можно увидеть зимой или в прохладные дни.

