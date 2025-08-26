«В Кремле произошел надлом»2
Украина нашла способ принуждения РФ к миру.
Российский Z-патриот и сторонник войны Максим Калашников сделал неожиданное признание. Он сравнил сегодняшнюю Россию с Третьим рейхом в последние годы его существования. По его словам, удары Украины по нефтеперерабатывающим заводам и трубопроводам, а также грядущее применение новых ракет, способны ускорить падение режима Путина.
Об этом сообщает Dialog.UA.
«Украина и США нашли новый способ принуждения РФ к миру на своих условиях. Усиливая экономический кризис, Киев начал удары по объектам топливно-энергетического комплекса. И скоро вместе с дронами на цели полетят мощные КР «Фламинго», — заявил встревоженный Z-патриот.
Он подчеркнул, что ситуация напоминает весну 1944 года, когда союзная авиация методично уничтожала заводы Германии по производству топлива. По мнению публициста, Россия сталкивается с теми же вызовами — нарастающий кризис в экономике и неспособность властей дать адекватный ответ на удары по критической инфраструктуре.
Особое внимание Калашников обратил на реакцию руководства РФ. «Хотелось бы ошибиться, но вижу явные признаки морально-волевого надлома в высшем истеблишменте РФ. Первым звоночком стало отсутствие адекватного ответа после атаки «Паутина». Потом не было реакции на парализацию воздушного транспорта и хакерские атаки на тыл. И вот теперь враг перешел к ударам по топливно-энергетическому комплексу РФ. В ответ же — какой-то ступор и лихорадочные надежды на переговоры с Трампом», — заявил он.
Калашников сравнил нынешнее положение Кремля с поздним СССР. По его словам, реакция Путина и его окружения напоминает действия Михаила Горбачева в 1986 году, когда советская экономика стремительно рушилась, а руководство делало ставку лишь на надежду договориться с США. Фактически, Z-патриот усиленно намекает на крах путинского режима, а также вей Российской Федерации.