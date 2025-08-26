«У бухгалтеров уже крыша едет» 26.08.2025, 7:46

Нововведение по зарплатам в Беларуси вызывает вопросы у нанимателей.

В Беларуси с 18 августа нанимателей обязали при перечислении зарплат в банки подтверждать им, что уплатили с этих денег страховые взносы в Фонд соцзащиты населения (ФСЗН). На новшество отреагировали банки, а также люди — в TikTok, пишет «Зеркало».

С 18 августа при перечислении денег в банки на зарплаты работодатели должны подтверждать, что с них уплачены взносы в ФСЗН. Какую информацию нужно указать в документах, ранее поясняли в фонде.

«Таким образом, в рамках данных изменений усиливается ответственность клиентов по своевременному исполнению обязательств перед ФСЗН. Также банки будут вести контроль уплаты данных платежей при выплате заработной платы и приравненных к ней выплат», — сообщил «Альфа-Банк» и пояснил, по какой схеме нанимателям надо передавать такие данные.

В Минтруда ранее уточняли, что справки представлялись в банк работодателем и до этого, однако с 18 августа при выплате зарплаты за истекший месяц их теперь надо согласовывать с ФСЗН.

«Давайте в народ»

Это новшество вызвало немало вопросов у бухгалтеров. Они обсуждают их в том числе в TikTok.

«Хочу предложить внедрить практику, чтобы вот эти люди, которые в фондах, в министерствах придумывали всякие новшества, сначала работали в обычной бухгалтерии. Главным или каким-нибудь бухгалтером по зарплате, чтобы вот эти буйные фантазии как-то немножко мэтчили (сопоставлялись. — Прим. ред.) с тем, что делает бухгалтер на местах. Как он отправлял до этого зарплату? Отправлял ли он взносы? Что есть люди, организации, которые платят налоги квартально, но они тоже должны идти какие-то эти справки получать, — отметила тиктокерша под ником buhtim и добавила: — И у нас не будет вот этого бурления во всех чатах, в банках какой-то кипиш».

Специалист задается вопросами, как новшество отразится на работе:

«Я представляю, в каком шоке обычный инспектор ФСЗН. Зато у нас, наверное, отчитались, что внедрили какое-то новшество. Давайте в народ. Пускай люди из министерства приходят в народ, смотрят, как что, и потом придумывают эти новшества. Мы просто хотим, чтобы все было гладко, как по маслу. Мы тоже хотим изменений, но не через одно место, а нормальных, качественных изменений».

Вот какие комментарии оставили под видео:

«Это точно. Мало работы у бухгалтера, надо еще добавить. В отпуск нормально не сходить, вечные изменения. Пощадите».

«100% поддерживаю. Я бы еще и слова нецензурные написала. Так я уже думаю устроиться в Фонд (соцзащиты населения. — Прим. ред.) работать. Наверное, это безопасное место. У бухгалтеров уже крыша едет. Их много: налоговая, ФСЗН, статистика. И каждый свое из каждого кабинета. А ты один сидишь и думаешь, кому первому».

«МТБанк» выслал инструкцию по заполнению. Сегодня при звонке в банк сказали, что все остается по-прежнему, все будет позже. И вот звонят, мы вместе с банком заполняем запрос произвольного типа. Сначала организуйте работу, а потом на плечи бухгалтера».

«Это называется совершенствование, а потом отменят и назовут облегчением работы бизнесу. Не зря ведь хлеб едят».

