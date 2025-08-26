В Эквадоре обнаружили новые залежи высококачественного золота

В Эквадоре обнаружили новые залежи высококачественного золота1
Месторождение может стать одним из центров золотодобычи в Южной Америке.
Компания Lundin Gold сообщила о результатах бурения вблизи рудника Фрута-дель-Норте в провинции Самора-Чинчипе. Это одно из двух крупномасштабных производственных предприятий в Эквадоре. Об этом сообщило earth.com.
В частности, в скважине Фрута-дель-Норте-Ист зафиксировано содержание 7,12 грамма золота на тонну на участке длиной около 14 метров, а также 4,62 грамма на тонну на глубине примерно 23 метра. Издание отмечает, что это свидетельствует о наличии широкого минерализованного коридора рядом с действующей шахтой, что может открыть новые перспективы для добычи.
По словам Рона Хохштейна, президента управляющей канадской компании Lundin Gold, они планируют ускорить разведку и оценку новых участков. Исследования также подтвердили существование медно-золотого порфира (то есть сочетания) на территории Транкалома, расположенной непосредственно возле шахты. Геологи отмечают, что сочетание эпитермальных жил и порфировых систем в этом районе создает условия для масштабного производства и долгосрочных инвестиций.
Специалисты отмечают, что такое геологическое строение является редким и особенно ценным, ведь порфировые месторождения обычно отмечаются большими объемами и длительной промышленной эксплуатацией. Это означает, что регион Самора-Чинчипе может превратиться в один из ключевых центров золотодобывающей отрасли в Южной Америке.