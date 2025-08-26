У путиниста Филиппа Киркорова случилась новая беда 3 26.08.2025, 8:13

4,428

Филипп Киркоров

За артиста взялись на федеральном уровне.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией в РФ Виталий Бородин призвал Министерство культуры проверить певца-путиниста Филиппа Киркорова.

На своей странице в соцсетях Бородин написал, что Киркоров использует нецензурную лексику на публике и «позорит звание народного артиста России».

«В социальных сетях появились сообщения о том, что народный артист России Филипп Киркоров использует нецензурную лексику в своих публикациях. В связи с этим, у меня возникает вопрос к Министру культуры Ольге Любимовой: какие еще действия со стороны Киркорова должны произойти, чтобы были приняты меры? На мой взгляд, подобное поведение является абсолютной дискредитацией российской культуры со стороны данного исполнителя», — заявил чиновник.

Также недавно один из российских актеров подчеркнул, что звание народного артиста России обесценено в России.

«Перед вами артисты, которые не получили не то что званий народных, но даже заслуженных. Они никто. Не народные, а инородные, как горько шутил Олег Даль. Это мастера экрана и сцены, которые ушли в мир иной любимые народом, но не любимые государством», — сказал артист.

