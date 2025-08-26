А Путину — не прислал 2 Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

Надо было просить Захарову станцевать перед Трампом.

Сервильная пресса сообщает новость – «лидер свободного мира» Трамп отправил диктатору Алиеву фото с подписью: «Ильхам, ты великий лидер. Дональд Трамп»

«Выражаю глубокую благодарность президенту Дональду Трампу за предоставленные им исторические фотографии с его личной подписью, а также за теплые слова, которые он написал» - ответил растроганный Алиев.

Но где же аналогичное фото от Трампа Путину? Со словами о «великом лидере»? Что же вы, Лавров и Ушаков, не расстарались? Надо было бросить все «дипломатические силы», чтобы «укатать Трампа». Подключить «дрожащего Штирлица» - Нарышкина, попросить Захарову станцевать перед Трампом.

Теперь получается, что Алиев – «великий лидер», а Путин тогда какой? Ведь с каким величием было проведено обнуление!

