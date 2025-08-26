Новый недорогой Jeep Cherokee с низким расходом топлива вызвал ажиотаж 26.08.2025, 8:59

1,678

Рынок с нетерпением ждут на рынке.

Новый кроссовер Jeep Cherokee 2026 модельного года оказался недорогим практичным автомобилем с низким расходом топлива. Ожидается, что машина вызовет настоящий ажиотаж на рынке.

Как стало известно Carscoops, в руководстве американского производителя надеются на высокий спрос на новый Jeep Cherokee. Теперь это только гибрид, что должно привлечь новых покупателей. Экономичность отражается в среднем запасе хода 37 миль/галлон, что примерно соответствует расходу топлива 6,4 л/100 км.

Дизайн автомобиля ранее рассекретили со всех сторон. Большой 4,9-метровый кроссовер выглядит скромно, но современно. А увеличенные габариты позволили обустроить просторный интерьер.

Новый Jeep Cherokee на платформе STLA Large теперь оснащается гибридной силовой установкой мощностью 210 л.с. в составе полноприводной системы. Доступны несколько режимов движения: «Авто», «Спорт», «Снег» и «Грязь/Песок».

В дальнейшем появится Jeep Cherokee Trailhawk с подготовкой к бездорожью. Цена Jeep Cherokee 2026 – от 35 000 долларов за базовый вариант.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com