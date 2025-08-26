В России прошли громкие задержания чиновников 2 26.08.2025, 9:15

4,044

Аналитики ISW раскрыли цель Кремля.

В стране-агрессоре России провели задержание ряда чиновников, которые руководили тремя приграничными с Украиной областями. Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Российских чиновников хотят обвинить в провале защиты границ от рейдов и вторжения украинских военных, в том числе в рамках Курской наступательной операции.

25 августа правоохранители РФ задержали исполняющего обязанности заместителя губернатора Курской области Владимира Базарова в рамках уголовного дела о хищении средств, которые в РФ выделили на строительство оборонительных укреплений на границе Курской и Белгородской областей.

Ранее по таким же обвинениям были задержаны бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов, бывший заместитель губернатора Брянской области Николай Симоненко и бывший заместитель губернатора Белгородской области Рустем Зайнуллин.

«В ISW в дальнейшем убеждены, что эти аресты и кадровые перестановки, являются частью скоординированных усилий Кремля сделать чиновников приграничных областей крайними за провал России в отражении украинского вторжения в Курскую область в августе 2024 года», - говорится в отчете аналитиков.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com