В России прошли громкие задержания чиновников

В России прошли громкие задержания чиновников2
- 26.08.2025, 9:15
Аналитики ISW раскрыли цель Кремля.
В стране-агрессоре России провели задержание ряда чиновников, которые руководили тремя приграничными с Украиной областями. Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW).
Российских чиновников хотят обвинить в провале защиты границ от рейдов и вторжения украинских военных, в том числе в рамках Курской наступательной операции.
25 августа правоохранители РФ задержали исполняющего обязанности заместителя губернатора Курской области Владимира Базарова в рамках уголовного дела о хищении средств, которые в РФ выделили на строительство оборонительных укреплений на границе Курской и Белгородской областей.
Ранее по таким же обвинениям были задержаны бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов, бывший заместитель губернатора Брянской области Николай Симоненко и бывший заместитель губернатора Белгородской области Рустем Зайнуллин.
«В ISW в дальнейшем убеждены, что эти аресты и кадровые перестановки, являются частью скоординированных усилий Кремля сделать чиновников приграничных областей крайними за провал России в отражении украинского вторжения в Курскую область в августе 2024 года», - говорится в отчете аналитиков.