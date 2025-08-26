Лукашенко разваливается на ходу 4 26.08.2025, 9:30

Дряхлость диктатора подогревает в окружении мысли о «государственном перевороте».

70-летний белорусский диктатор неожиданно заговорил о своем здоровье. Точнее об «отсутствии проблем с самочувствием». Но сам внешний вид правителя говорит об обратном. За последние годы Александр Лукашенко набрал вес, периодически хромает, говорит сиплым слабым голосом. Время от времени у него наблюдается неконтролируемый тремор головы. А игры Лукашенко в хоккей давно превратились в посмешище. В медиа периодически возникают слухи, что из-за проблем со здоровьем белорусский правитель вынужден будет пойти на транзит власти, пишет UDF.

Все в Беларуси помнят, как плохо Лукашенко чувствовал себя в мае 2023 года на Параде Победы в Москве. Он даже не смог пройти несколько сот метров к монументу Неизвестному солдату. Его привезли туда на электрокаре.

В июле 2024 году на саммите ШОС в Астане Лукашенко едва не потерял сознание прямо на глазах у мировых лидеров. Вот как этот эпизод описывал журналист телеканала «Дождь» Михаил Фишман:

«Вечером в среду, 3 июля, Лукашенко прилетел в Астану. Он сам сошел по самолетному трапу. Хоть и выглядел не совсем здоровым. Но по нашим данным, через полтора-два часа его состояние стало резко ухудшаться на глазах у участников саммита. На следующий день, в четверг, он выступал на саммите, встречался с главами государств, и было видно, что он выглядит хуже, чем два дня назад и накануне, когда в военном кителе принимал парад в Минске. Лицо бледное, блестит, речь не очень уверенная…».

Этот инцидент был широко освещен во многих крупных СМИ, поэтому вернувшись в Беларусь диктатору пришлось оправдываться перед земляками в Александрии:

«И после этой вот нагрузки, когда ты приходишь на свою родную землю, ты как будто окунаешься в другой мир. Это действительно, не как будто - это другой мир. Ты приходишь к своим истокам, здесь тебе лучше, проще. И буквально за сутки ты становишься здоровым, сильным. Как и раньше, в те времена, когда ты ходил по этой земле. Ты очень быстро восстанавливаешься…»

В январе 2025 года, утверждая кандидатуры новых послов Беларуси, Лукашенко снова обратился к теме собственного здоровья:

«…И получается: одни беглые и прочие ждут, когда сдохнет президент: «Вот помрет, голос у него не тот, тяжело ему говорить». Да не дождетесь. А другие сидят как мыши под веником и думают: «Пронесет». Ребята, не пронесет», - сказал он осипшим голосом.

В этом году Лукашенко снова тяжело далась встреча с Владимиром Путиным на Валааме. Он обильно потел, тяжело говорил, с трудом перемещался. Это хорошо видно на видео, распространенном кремлевской пресс-службой.

Вообще журналисты давно подсчитали, что в последние годы Лукашенко «работает» все меньше и меньше. В его недельном рабочем графике – три выходных. Помимо традиционных субботы и воскресенья диктатор почти никогда не выходит на работу по средам.

Кроме того, его так называемые «рабочие поездки» по регионам по факту являются объездом окрестностей его многочисленных резиденций. Так в этом году он трижды посещал Шкловский и Оршанский районы и столько же Смолевичский. Они находятся недалеко от его резиденций в Александрии и Острошицком Городке.

В этом нет ничего удивительного, мало кто к 70-летнему возрасту не приобретает букет хронических заболеваний. Но в системе белорусской власти здоровье белорусского правителя – вещь сакральная. А если правитель слаб – то значит стае пришло время искать себе нового вожака, а от этих мыслей уже недалеко и до государственного переворота.

