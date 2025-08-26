«Донецк превратили в Северную Корею» 5 26.08.2025, 9:37

Украинка рассказала The Times о жизни в оккупации.

Когда в 2014 году российские войска вторглись в Украину, чтобы спровоцировать на Донбассе сепаратистское восстание и создать марионеточные государства, Марте тогда было 7 лет. Девушка рассказала изданию The Times о своей жизни в оккупации, почему она решила бежать в Киев и как это ей удалось.

Тогда девочка вместе с родителями жила в городе Мариуполь, Донецкой области, который российские оккупанты хотели захватить, но это им не удалось. Родители решили переехать в Донецк, ее родной город, который уже был под контролем сепаратистов.

Через 11 лет Марта смогла осуществить смелый и сложный побег. До этого несколько лет девушка проводила тайную коммуникацию, переучивалась утраченному языку и идентичности.

«Я наконец чувствую, что я дома. Я с моими людьми», - рассказала Марта в кафе, расположенном в центре Киева.

Издание отмечает, что сейчас 20% территории Украины и по меньшей мере три миллиона украинцев живут под российской оккупацией. На этой территории страна-агрессор строит военную инфраструктуру, чтобы дестабилизировать украинское государство и взять его под свой контроль.

Указывается, что Марта пока не знает, что с ее мамой, которая остается жить в оккупированном Мариуполе, ее решение вызвало раскол в семье. Девушка не знает, как ее мать была соблазнена пророссийскими нарративами.

Марта вспомнила, как она с семьей возвращалась в Донецк в 2014 году, в котором и родилась в 2007 году.

«Я была в машине с отцом и матерью и увидела огромный российский плакат. На нем было написано: «Донецк - это всегда Россия, мы - один народ». И я подумала: что же происходит?», - рассказала Марта.

По ее словам, школа в оккупированном Донецке превратилась в сплошную пропаганду.

«Просто абсурдные вещи, в которые невозможно поверить. Но мои родители в них верили», - поделилась девушка.

Отмечается, что за 5 дней до полномасштабного российского вторжения в Украину, жителям Донецка сообщили, что украинцы готовят нападение на них, и временно эвакуировали их в Ростов на юго-западе России.

С 2014 по 2022 годы под предлогом переговоров в рамках Минских процессов, Россия использовала оккупированный Донбасс и Крым в качестве плацдарма для полномасштабного вторжения.

Впоследствии страна-агрессор провела псевдореферендумы на захваченных украинских территориях - Донецке, Луганске, Херсоне и Запорожье, хотя ни один из них врагу не удалось захватить полностью. Также Россия изменила конституцию, добавив эти территории в свой состав.

После этого, жителей стали заставлять получать российский паспорт. Без него, как рассказал бывший советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, жители не могут получить важные услуги. Например, без российского паспорта на оккупированных украинских территориях нельзя купить лекарства или билет на автобус, зарегистрировать собственность и т.д.

Узнать больше о жизни на захваченных Россией территориях Украине помогают беглецы, ряд организаций сопротивления, которые передают информацию и осуществляют диверсионные атаки за линией фронта и тому подобное.

«Большая часть Донбасса уже сегодня является российской военной базой. То, что видно, - это, вероятно, менее 1% от всего. Российские солдаты сейчас размещены в казармах в каждом населенном пункте. Среди новых казарм - дома, конфискованные у тех, кто сбежал», - рассказал Андрющенко.

Издание продолжает рассказывать, что Марта решилась на побег из оккупированного Донецка, когда началась полномасштабная война. Девушка начала тайно изучать украинский язык и связалась с сестрой своей мамы, которая переехала в Киев к своей дочери.

В свой 18-й день рождения девушка начала переносить свои вещи к подруге. Однажды утром она поехала в университет, а затем собрала вещи, села в арендованную машину и поехала в российский Ростов.

В публикации говорится, что пражская организация «Helping to Leave» договорилась, чтобы кто-то встретил ее и посадил на поезд до Минска. Однако на границе Беларуси и Украины ей было отказано во въезде без документов, подтверждающих ее происхождение.

Девушка должна была вернуться в Минск и ждать, пока посольство обработает документы. Она не могла выдохнуть, пока не добралась до железнодорожного вокзала в Киеве.

«Тогда я смогла расслабиться и осмотрела Киев. Донецк, город, где я родилась, превратился в Северную Корею. А Киев - это город, который дал мне убежище», - поделилась Марта.

Сейчас девушка живет со своей тетей, посещает терапию и подает документы на обучение в университете на факультете восточных языков.

Марта не общается с мамой, потому что та ее заблокировала. Однако, девушка написала тайно своему 13-летнему брату, что ждет его, если он решит уехать. Ответа она не получила.

«Я постоянно думаю обо всех тех людях, которые, как и я, не просто ждут возможности уехать, а ждут, когда город снова перейдет под контроль Украины», - сказала девушка.

