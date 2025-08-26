В Беларуси задержали топ-менеджера крупного госпредприятия 2 26.08.2025, 9:38

5,166

Он якобы «брал взятки миллионами».

По подозрению в коррупции задержали первого заместителя директора-главного инженера крупного госпредприятия, сообщили в МВД.

Компания, в которой работал фигурант, обеспечивала «производственные потребности ведущих автомобильных производителей нашей страны и ближнего зарубежья».

«В 2021 году с поличным при получении взятки задерживался один из руководителей указанного предприятия. Назначенный на вакантную должность его заместитель продолжил противоправную деятельность предшественника, рассчитывая, что предпринятые им меры конспирации помогут избежать ответственности. Однако отключение мобильных телефонов, обсуждение преступных планов и получение взяток за пределами республики не помогло», — рассказали в МВД.

По месту его жительства подозреваемого обнаружены и изъяты деньги и материальные ценности.

«Сумма незаконного вознаграждения исчисляется миллионами российских рублей», — отметили в МВД.

