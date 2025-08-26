Sky News показало секретный завод по производству дронов в Украине 26.08.2025, 9:59

2,772

Это настоящая гонка инноваций.

Британское издание Sky News получило эксклюзивный доступ к одному из украинских заводов по производству беспилотников, чтобы показать, как страна использует технологии в войне против России.

Как пишет издание, компания General Cherry Drones основанная добровольцами в начале полномасштабного вторжения, увеличила производство в тысячу раз: со 100 дронов в месяц - до сотен тысяч. Но, по словам представителя компании Андрея Лавреновича, этого все равно недостаточно для фронта.

«У россиян много войск, много техники. Наши солдаты ежедневно говорят нам: нам нужно больше, лучше, быстрее», - подчеркнул он.

Подобное мнение высказал и президент Владимир Зеленский. Он заявил, что Россия нарастила производство дронов, тогда как Украина не может расширить масштабы из-за нехватки финансирования.

Заводы по производству беспилотников держат в секрете и даже перемещают, чтобы избежать российских ударов. В помещениях, которые внешне выглядят как обычные офисы, беспилотники собирают вручную - от квадрокоптеров со взрывчаткой до аппаратов, которые могут атаковать российские разведывательные дроны. Перед отправкой на фронт каждый аппарат тестируют.

Стоимость одного украинского дрона - около 1000 долларов. При этом он может уничтожить вражеский самолет, который стоит в сотни раз больше.

Впрочем, Россия пытается догнать. Пропагандистские кадры с ее заводов показывают сотни новых ударных беспилотников «Герань», готовых к запуску по Украине. Кремль совершенствует иранские Shahed, делая их быстрее и смертоноснее.

Кроме того, РФ развивает технологии беспилотников, управляемых оптоволоконным кабелем, которые невозможно заглушить.

В Украине также создают подобные модели, однако россияне начали производство раньше и получили поддержку из Китая.

Украинские инженеры отмечают, это постоянная гонка инноваций, которая превращает войну в «научно-фантастическую битву машин». По их данным, уже 80% ударов на фронте осуществляют дроны.

Как заключают журналисты Sky News, тот, кто получит преимущество в беспилотной войне в Украине, будет иметь его и в будущих глобальных конфликтах.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com