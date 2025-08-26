На границе с Беларусью польский военный получил ранение 1 26.08.2025, 10:12

Он пытался помешать группе нелегальных мигрантов.

На белорусско-польской границе 25 августа польский военный получил ранение, пытаясь пресечь нарушение со стороны «группы агрессивно настроенных мигрантов». Об этом сообщает Оперативное командование Вооруженных сил Польши.

Инцидент произошел во время операции «Безопасное Подлясье» около 20.00 в районе населенного пункта Черемха.

«При пресечении незаконного пересечения границы группой агрессивно настроенных мигрантов военнослужащий Подляской оперативной группы получил травмы. В ходе применения мер прямого принуждения он получил травму левой руки», — сообщает ведомство.

На месте происшествия военнослужащему была оказана первая медицинская помощь. После этого его доставили в больницу Белостока. Состояние военнослужащего стабильное, угрозы жизни нет.

Военная полиция проводит расследование на месте происшествия.

Как пишет польское издание RMF, по неофициальной информации, в руке пострадавшего взорвалась светошумовая граната.

