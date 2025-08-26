«Цена вызвала настоящий шок» 26.08.2025, 10:28

Белорусы отмечают, что бананы и даже манго стоят гораздо дешевле яблок.

Беларусы в шоке: цены на яблоки доходят почти до 12 рублей за килограмм. В TikTok появляется все больше роликов с заоблачными ценниками, пишет BGmedia.

«Купляйце беларускае!» — но только если найдете

Так, в «Короне» килограмм бельгийских яблок стоит почти 8 рублей, а беларуские — около шести рублей. На полках соседствуют фрукты из ЮАР, Франции, Нидерландов, Польши, а белoруcские «аналоги» ютятся где-то в уголке и далеко не первого качества.

«Магазин «Корона». Яблоки Бельгия, Россия, ЮАР, Франция, Нидерланды, Польша и скромно-скромно в уголочке, страшненькие Беларусь. Купляйце беларускае! Все страны мира», — иронизирует автор одного из роликов.

В сети «Green» ситуация еще абсурднее: яблоки из ЮАР — по 10,88 рубля, в то время как манго из Бразилии можно купить почти на три рубля дешевле — за 7,99.

В Солигорске посетитель снял ценники: бананы по 4,90 рубля, а яблоки из Испании — 9,59.

«Глядя на цены можно подумать, что бананы растут в Беларуси, а яблоки в Эквадоре», — шутит автор.

В Брестской области в райпо килограмм польских яблок — 9,35 рубля.

«Спящая красавица» умерла не от яблока, а после того, как посмотрела на этот ценник. У нас бананы по четыре рубля из Африки», — иронизирует мужчина в видео.

«Это уже слишком»

Ролики с ценами на яблоки не могли остаться без внимания пользователей. Проблема насущная, а потому реакция не заставила себя ждать.

«А цены какие! Это в сезон, а что будет зимой и осенью».

«Совсем с ума посходили с этими ценами. Такое чувство что яблоки растут в Эквадоре, а бананы у нас в РБ».

«Цена вызвала настоящий шок».

«Это уже слишком, с трех рублей до одиннадцати!»

«Все просто, купил недорого, привез, а продал по цене космос. Нафиг им наши дешевые продавать».

«Это развитие 30-ти лет».

Некоторые пользователи писали про неурожайный год по вине заморозков.

«Я видела в новостях — малый урожай яблок и свеклы. Так что готовимся…».

«Когда яблони цвели, было несколько дней морозов. Вот и нет урожая».

«А ничего, что мороз был в этом году, когда сады цвели? Пять дней морозило. Каких яблок вы хотите?».

Но многие резонно приводят в пример соседнюю Польшу: климат тот же, а с урожаем яблок все в порядке.

«От Бреста до Варшавы всего 200 км. Там яблок море, а у нас пусто».

«А Беларуси все время так-то Европа и Америка виновата, а теперь спихнули на морозы».

«Причем здесь морозы? У кого-то нет яблок в этом году, но у многих есть. А цена на яблоко это просто ужас. Не такая должна быть цена».

Многие вспоминают недавнюю историю с картофелем, когда обещали «своего хватит», а в итоге на прилавках потом красовались импортные и дорогие клубни.

Польша рядом — яблоки дешевле

При этом в соседней Польше дефицита нет. Там урожай хороший, яблоки — привычная и доступная покупка. По данным Центрального статистического управления страны-соседки, урожай яблок в 2025 году даже вырастет примерно на 6% по сравнению с прошлым годом.

Значит, дело не в заморозках.

Pеальной причиной может быть неурожай в стране, где 31 год рулит «крепкий хозяйственник» и «конферансье» в одном лице.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com