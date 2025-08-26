На самом деле Путин – банкрот 1 Хенрик Мюллер, Der Spiegel

Финансовое положение России стремительно ухудшается.

Финансовое положение путинского государства стремительно ухудшается. В банковском секторе назревает волна банкротств. Новые санкции могли бы перекрыть кислород военной машине. Почему же президент США Дональд Трамп колеблется?

Владимир Путин любит показываться на фоне имперской пышности — всевластный правитель в окружении колонн, золота и роскоши. С международной сцены российский военачальник во многом изгнан. Но когда ему выпадает шанс выступить — как недавно на встрече на Аляске, где Дональд Трамп в буквальном смысле расстелил перед ним красную дорожку, — он демонстрирует вызывающее самоуверенное поведение.

Но все это имеет мало общего с экономической реальностью. Через три с половиной года после начала полномасштабного вторжения в Украину российская экономика все больше теряет устойчивость. Страна с экономическим потенциалом меньше, чем у Италии, — всего лишь одна десятая ВВП ЕС — держит в напряжении весь мир. Уже это кажется авантюрой.

Путинская экономика все глубже погружается в кризис: госфинансы испытывают давление. В банковской системе возможны крахи. Инфляция и процентные ставки высоки и остаются таковыми. Экономике грозит рецессия, доходы от сырьевого экспорта снижаются.

Но Трамп, вместо того чтобы ужесточать санкции против России, как он сам несколько недель назад анонсировал, давит на Украину и ее европейских партнеров, заставляя их пойти навстречу России. Да, возможно, сейчас российские войска добиваются некоторых успехов на фронте. Но стоящая за этим экономика все тяжелее находит ресурсы для ведения войны. По словам британского экономиста Ричарда Портеса, Западу достаточно просто держать курс — и «баланс сил решительно изменится» в пользу Украины и ее союзников.

Однако после встречи на Аляске Трамп оказывает давление на союзников в пользу скорейшего «мирного договора», несмотря на то что Путин отвергает перемирие. Что движет американским президентом, какие цели он преследует, происходят ли вообще в Белом доме рациональные процессы – загадка! А Евросоюз в середине июля утвердил уже 18-й пакет санкций.

Мрачная общая картина

Как именно развивается российская экономика, точно определить трудно. Официальным российским статистическим данным стоит доверять с осторожностью. Сотрудничество с международными организациями вроде МВФ и ОЭСР заморожено, привычные страновые аналитические обзоры по России приостановлены. Рейтинговые агентства вроде Moody’s, оценивающие кредитоспособность государственных и частных заемщиков, прекратили работу в России.

И все же: финский Центробанк внимательно следит за ситуацией в России. Аналитические центры вроде брюссельского Bruegel не спускают глаз с кремлевских экономистов. Агентство Bloomberg в серии расследований показало, как путинский режим обязал российские банки финансировать военную машину.

Доступно много информации. И вырисовывается мрачная картина, очень далекая от образа силы и устойчивости, который стараются транслировать Путин и его пропагандисты.

На удивление сильная — и пугающе слабая

До начала войны в феврале 2022 года Россия переживала непростые годы. После аннексии Крыма в 2014-м Запад ввел первую волну санкций. Цены на нефть упали. ВВП России сокращался в 2015 и 2016 годах. Инфляция достигла двузначных показателей, реальные доходы падали. Но затем Россия стабилизировалась. Путин сделал ставку на железную стабильность и аскетическую самодостаточность.

Уже к концу 2010-х экономическая политика Кремля указывала на подготовку к войне: жесткая бюджетная дисциплина, профициты бюджета и внешней торговли, накопление резервов в ФНБ за счет нефтегазовых доходов. Казалось, Кремль решил закалить экономику перед длительной борьбой за геополитическое влияние. За три года до вторжения в Украину это было уже очевидно — для тех, кто хотел видеть. Россия выглядела одновременно на удивление сильной — и пугающе слабой. Возрастал риск, что Путин пойдет на агрессивные внешние действия: его жесткий внутренний курс подрывал внутреннюю поддержку.

С тех пор мало что изменилось. Долгосрочные перспективы становятся все мрачней. Но в кратко- и среднесрочной перспективе Россия по-прежнему способна мобилизовать огромные ресурсы.

Экономически неубиваемая?

После начала войны в 2022 году ВВП России упал, но не так сильно, как ожидалось. С 2023 года официальная статистика показывает приличный рост. Военная экономика набрала обороты. Из-за мобилизации сотен тысяч мужчин рынок труда опустел, и зарплаты начали расти. Существенные выплаты солдатам и компенсации семьям погибших также подняли доходы населения.

Инфляция сначала оставалась умеренной, как и госдолг. Центробанк сумел стабилизировать курс рубля. Падение экспорта нефти и газа на Запад частично компенсировалось поставками в Китай и Индию по сниженным ценам при помощи «теневого флота» — незарегистрированных и незастрахованных танкеров. Западные эмбарго обходились через Центральную Азию и Ближний Восток.

Россия казалась экономически неубиваемой.

Но инфляция начала расти. Центробанк поднял ключевую ставку до 21%, сейчас она составляет 18%. Давление на цены сохраняется, сообщил недавно ЦБ, ставки останутся двузначными в обозримом будущем.

Военная экономика защищена от последствий высоких ставок правительственными инвестициями, но гражданский сектор сокращается. Это жесткая политика, последствия которой постепенно становятся заметны. Министр экономики уже публично предупредил о возможной рецессии.

Госфонд скоро опустеет

Теперь с задержкой начинает сказываться то, что путинская команда использовала банковский сектор для милитаризации. Банки обязали финансировать оборонку под низкие проценты. Это сначала облегчило нагрузку на бюджет. Но теперь многие оборонные предприятия балансируют на грани неплатежеспособности. Одновременно банки вынуждены платить высокие проценты по вкладам населения — из-за политики ЦБ. Банковский сектор — под ударом. Bloomberg сообщает, что страна стоит на пороге финансового кризиса.

Из-за шаткого положения банковского сектора российское государство теперь должно финансировать военные расходы обычным способом. Доходы от нефти и газа по-прежнему составляют 30% федерального бюджета. Падение цен на энергоносители немедленно сказывается на доходах. К тому же в этом году российское сельское хозяйство дало худший урожай зерна за 17 лет — что, по данным Международного института стратегических исследований, дополнительно демонстрирует слабость России как военной экономики и мировой державы.

Хенрик Мюллер, Der Spiegel (перевод — The Moscow Times)

