Харрисон Форд раскрыл секрет крепкого брака
- 26.08.2025, 10:57
- 1,202
Звезда «Индианы Джонса» поделился мыслями о любви в зрелом возрасте.
Актер Харрисон Форд, которому недавно исполнилось 83 года, рассказал о секрете своего 15-летнего брака с актрисой Калистой Флокхарт, пишет People (перевод — сайт Charter97.org).
Звезда «Индианы Джонса» подчеркнул, что любовь не ограничивается молодостью: «Пожилые люди тоже могут любить».
Форд признался, что главное в отношениях — умение поддерживать и заботиться, «не допуская ошибок». При этом актер с юмором добавил: «Иногда бывают выходные для плохого поведения».
Отвечая на вопрос о сроке брака, актер пошутил: «Если спросите меня, я скажу — всю жизнь». Он напомнил, что впервые женился в 23 года — «это следует запретить по закону». Ранее Форд был дважды женат.
С Калистой Флокхарт актер познакомился на «Золотом глобусе» в 2002 году, а через год признался в любви. Предложение он сделал в День святого Валентина 2009-го, свадьба состоялась в 2010 году в Нью-Мексико.
Форд усыновил Лиама, сына Флокхарт, которого она удочерила еще до их встречи. «Это замечательная возможность снова быть частью взросления ребенка — это всегда как весна», — отметил актер.
Кроме Лиама, у Форда четверо взрослых детей от предыдущих браков.