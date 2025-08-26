«Урожай в этом году у нас ниже обычного» 26.08.2025, 10:58

Белорусы рассказали, сколько картошки едят на самом деле.

По данным Белстата, среднестатистический житель Беларуси за год съедает около 56 кг картофеля — это почти семь 12-литровых ведер. Но совпадает ли статистика с реальностью? И изменили ли прошлогодние дефицит и подорожание отношение к «другому хлебу»? Ex-press.by собрал истории читателей из Беларуси и других стран.

Ирина:

— Урожай в этом году у нас ниже обычного, примерно на 20% меньше. В семье есть традиция выращивать бульбу и продавать ее на ярмарках. Теперь картошку берегу, тщательно перебираю — даже клубни с небольшой порчей стараюсь использовать.

Александра:

— Живу одна, поэтому семи ведер в год у меня не выходит. Обычно это 20–25 кг: пюре, жареная картошка. После прошлогоднего дефицита думала запастись, но хранить негде.

Татьяна, пенсионерка из деревни:

— У меня свой огород. Сосед шутит: «Ты можешь страну накормить!» Раньше подгнившую картошку выбрасывала, а теперь обязательно обрезаю и пускаю в дело — на суп или оладьи. Дефицит научил ценить каждый клубень.

Сергей:

— С женой любим готовить. Думаю, за год уходит около восьми ведер. В прошлом году столько как раз передали из деревни. Сейчас урожай похуже, так что драники будут только по праздникам, а запеченную картошку готовим реже. Днем все равно едим в заводской столовой.

Максим:

— Я белорус, но картошку почти не ем — пару раз в месяц у родителей или в столовой. Правда, когда был дефицит, неожиданно потянуло. Даже ездил «на картошку» к бабушке друга. Там тоже говорят: урожай в этом году меньше.

Елена:

— Телевизор смотрите? Говорят, в 2025-м продажи картошки растут, прогнозы урожая оптимистичные. Но у меня ощущение: чем бодрее отчеты, тем выше шанс нового дефицита.

