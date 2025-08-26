Украинские Black Hawk с тайной целью пролетели над Польшей 26.08.2025, 11:03

1,572

Речь идет именно о вертолетах ГУР.

Украинские многоцелевые вертолеты UH-60A Black Hawk были замечены над территорией Польши во время перелета с неизвестной целью. Об этом сообщили местные авиаспоттеры, информацию подтвердило специализированное издание Defence24.

В Украине единственным оператором этого типа боевых машин является Главное управление разведки Министерства обороны. Характерная ливрея корпуса подтверждает, что речь идет именно о вертолетах ГУР.

Представитель Оперативного командования Вооруженных сил Польши отметил, что полет проходил по согласованию с польской стороной, однако его цель и характер остаются засекреченными. Неизвестной остается также конечная точка назначения этих Black Hawk и то, вернулись ли они уже в Украину после выполнения задания.

Известно, что ГУР эксплуатирует два вертолета UH-60 Black Hawk. Первый был замечен в феврале 2023 года и ранее принадлежал гражданской компании Ace Aeronautics, которая специализируется на модернизации кабин транспортных летательных аппаратов. Происхождение второго вертолета, зафиксированного на видео в марте 2024 года, пока неизвестно.

Кроме того, чешская инициатива Dárek pro Putina (Подарок для Путина) собрала средства на закупку третьего вертолета UH-60 для ГУР МО Украины.

