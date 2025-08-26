Стало известно, сколько выпускников минских автошкол сдали экзамены с первой попытки 26.08.2025, 11:11

Теоретический и практический.

В Минске за семь месяцев 2025 года теоретический экзамен на права с первой попытки сдали около 8,5 тыс. человек (70% от всех обратившихся), а практический — чуть более 3,5 тыс. (30%).

Об этом рассказал замначальника ГАИ Денис Ливанович на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения под руководством председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева, пишут «Минск-Новости».

Вместе с тем, как отмечалось на комиссии, уровень практических навыков большого количества выпускников столичных автошкол достаточно низок. На это указывает статистика, озвученная ГАИ.

— В последние пять лет ежегодно принимается в среднем около 80 тыс. теоретических и практических экзаменов. В 2024 году в Минске услуги по подготовке водителей категории «B» оказывало 71 юридическое лицо. После окончания автошкол около 20 тыс. граждан обратились в экзаменационное подразделение ГАИ для получения водительского удостоверения. В итоге теоретический квалификационный экзамен с первой попытки сдали более 13 тыс. человек, что составляет 67% от всех обратившихся. В то же время практический экзамен выдержали только 6 тыс. выпускников автошкол (33%), что указывает на недостаточные навыки вождения.

Успешными в плане подготовки водителей в ГАИ считают автошколы, где процент удовлетворительной сдачи экзаменов с первой попытки составляет 50% и более. Однако есть и такие учебные организации, где процентный показатель ниже 30%.

