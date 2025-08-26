WSJ: Украинские дроны ударили по «золотой жиле» России 26.08.2025, 11:16

Давид нашел слабые места Голиафа.

Атаки украинских дронов по российским нефтеперерабатывающим заводам вывели из строя около 13% производства топлива в России. Ситуацию для Москвы осложняют западные санкции, которые после 2022 года ограничили возможности ремонта инфраструктуры и обслуживания оставшихся объектов, пишет издание The Wall Street Journal.

Отмечается, что частые перебои в работе железнодорожных сетей и аэропортов России, вызванные украинскими беспилотниками, заставили больше россиян пересаживаться на автомобили. Это особенно ощутимо летом, когда спрос на топливо резко возрастает из-за сезона сбора урожая.

В результате несколько регионов, включая оккупированный Россией Крым и части Сибири, ввели нормирование на АЗС. Там, где бензин в наличии, он значительно подорожал: в этом году российские оптовые цены на бензин с октановым числом 95 выросли на 45%, даже несмотря на значительное снижение мировых цен на нефть.

«Эти удары не имеют прямого влияния на военную деятельность, но они влияют на российскую экономику. А российская экономика уже имеет проблемы, поэтому даже небольшой толчок может создать слабые места и усилить проблемы внутри этой системы», - отметил бывший министр иностранных дел Павел Климкин.

За последний месяц было поражено более десятка российских нефтеперерабатывающих заводов, некоторые из которых расположены за несколько сотен километров от границы, поскольку украинские дроны стали мощнее и многочисленнее.

«Украина теперь способна осуществлять длительные атаки. В прошлом году она тоже пыталась это сделать, но боеголовки были легче, а уровень успешности ниже. Сейчас же, как только последствия удара устраняются, следует новый удар. И если Украина сможет поддерживать это давление и наносить нефтеперерабатывающим заводам ущерб чаще, чем Россия способна его устранить, ситуация будет совсем другой», - отметил бывший руководитель отдела стратегии и инноваций в «Газпром нефти» Сергей Вакуленко.

Кроме того, Украина разрабатывает собственные ракеты, в частности крылатую ракету «Фламинго». Благодаря гораздо большей боеголовке она может стать переломным моментом в войне, считает эксперт по ракетному оружию в Университете Осло Фабиан Гофман.

«Если перейти от ударов на большие расстояния, способных нарушить работу промышленных и экономических объектов противника, к ударам, способным полностью их уничтожить, это значительно усложнит ситуацию для России. Россия должна учитывать, что, пока она продолжает эту войну, Украина сможет нанести ей серьезный ущерб», - отметил Гофман.

Аналитики сходятся во мнении, что сам по себе топливный кризис не повлияет на стратегические военные цели Путина в Украине или его внутреннюю власть. Однако любое нарушение имеет значение в такой войне, которая ведется в Украине.

«Современная война - это война за ресурсы, и Украина - это Давид, который пытается найти слабые места Голиафа», - сказал бывший министр обороны Украины Алексей Резников.

