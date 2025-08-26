Россия теряет Южный Кавказ Али Керимли, Project Syndicate

26.08.2025, 11:28

5,056

Что задумали в Кремле?

Мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном, о котором недавно было объявлено в американском Белом доме, стало, наверное, самым ярким на сегодня сигналом, что жесткое вмешательство президента России Владимира Путина в дела Южного Кавказа ослабило, а в некоторых случаях даже уничтожило, контроль России над регионом. Поскольку Путин воспринимает мировую политику как игру с нулевой суммой, эта потеря влияния может заставить его ужесточить позицию на украинско-российских мирных переговорах, которые пытается организовать президент США Дональд Трамп.

Роль Америки в достижении соглашения между Арменией и Азербайджаном стала ошеломляющим сюрпризом для всего региона. Еще не так давно казалось, что Азербайджан, Армения и Грузия возвращаются в сферу влияния России. Впрочем, Кремль не отдаст с легкостью контроль. Там считают, что самый надежный способ сохранить влияние на соседей — заставлять их конфликтовать и опираться на посредничество России.

Считается, что в Армении, где премьер-министр Никол Пашинян пытается двигаться к интеграции с Евросоюзом, Кремль вынашивал планы заговора с целью поставить у власти пророссийскую марионетку и возобновить войну с Азербайджаном из-за спорной территории Нагорного Карабаха.

Путин и его окружение были явно уверены, что у них имеются инструменты влияния на этот режим. Армянская оппозиция настроена пророссийски и полна реваншизма в отношении Азербайджана, и у России имелись способы усилить лагерь противников Пашиняна с помощью пророссийских религиозных лидеров Армении и российских миллиардеров армянского происхождения. Но их интриги провалились.

Существенно иная ситуация в Азербайджане, где основные оппозиционные силы — партия Народный фронт Азербайджана (НФА, которую я возглавляю) и союзный ей Национальный совет — выступают за интеграцию в евроатлантическую среду и отвергают сотрудничество с российскими властями. Кремль, как и правительство Азербайджана, похоже, сильно боится растущей силы прозападной оппозиции и поэтому готов поддерживать репрессивную тактику властей этой страны.

В отличие от Пашиняна, президент Азербайджана Ильхам Алиев выступает против евроатлантической интеграции и остается открытым к идее сохранения альянса с Кремлем, но при условии, что тот будет с уважением относиться к его личным интересам и не будет его унижать или ослаблять внутри страны или на международной арене.

И поэтому, даже несмотря на мирное соглашение с Арменией, Россия, наверное, будет пытаться не свергнуть Алиева, а станет давить на него, чтобы вновь подчинить.

Иные трудности связаны с Грузией. Кремль, несомненно, доволен нынешним правительством партии «Грузинская мечта», учитывая его репрессивную внутреннюю политику и антизападную риторику. Но поскольку Россия уже давно оккупирует 20% грузинской территории, правительству приходится считаться с резко антироссийскими общественными настроениями.

До заключения армяно-азербайджанского соглашения урегулирование с Грузией выглядело как последний акт реваншизма Путина на Южном Кавказе. Пока правительство Грузии остается под властью Бидзины Иванишвили, олигарха, сколотившего состояние в России, Путин может быть уверен, что эта страна будет сотрудничать.

Если бы Кремль смог добиться неоспоримого господства над Арменией и Азербайджаном, подобная демонстрация региональной гегемонии позволила бы правительству Грузии поставить граждан перед жестким выбором: подчиниться России (как это сделала Беларусь) или подвергнуться риску дальнейшей оккупации.

Но теперь, когда армяно-азербайджанское домино упало, Путину придется пересматривать свои планы. Есть убедительные данные, что Кремль занимался мобилизацией лидеров пророссийской оппозиции в Армении за несколько недель до заключения соглашения с Азербайджаном. Эта пятая колонна, настроенная против Пашиняна, состоит из прокремлевских религиозных деятелей и поддерживается российским миллиардером армянского происхождения Самвелом Карапетяном: они даже обратились к армии Армении свергнуть правительство.

Но Пашинян оказался решительней и бдительней, чем многие (включая Кремль) ожидали. Он не только предотвратил попытку переворота, но и усилил антироссийские настроения в Армении, что помогло продавить соглашение с Азербайджаном.

Тем временем, Кремль начал давить на азербайджанцев в России, устроив массовые аресты, пытки и депортации. Вероятной целью была угроза Алиеву усилить социальные беспорядки в стране из-за притока репатриантов. Но эти интриги тоже не принесли желаемых результатов. Азербайджан ответил задержанием российских граждан в Баку и других городах, а общественное мнение резко развернулось против России.

Кремлевские стратеги, наверное, надеялись, что идеологическая близость Алиева к Путину (оба против демократии и влияния Запада) поможет достичь согласия. Но Алиев понял, что Путин ищет рычаги, которые сможет дергать в любой момент для ослабления контроля Алиева над властью.

Алиев не намерен делиться контролем над Азербайджаном — даже с Путиным. Соответственно, согласие на мирные договоренности с Арменией при посредничестве США и на расширение влияния Вашингтона в регионе стало выглядеть более безопасной ставка, чем усиление опоры на Путина. Впрочем, учитывая огромные запасы полезных ископаемых и энергоносителей у Азербайджана, Россия вряд ли просто смирится с этими неудачами. Она будет искать новые способы давления.

На этой критической развилке США, страны НАТО, Евросоюз и Запад в целом должны постараться консолидировать зарождающийся мир на Южном Кавказе. Это означает, что надо предоставить существенную поддержку региону, чтобы положить конец попыткам России установить здесь свое господство.

Но что самое важное, международное сообщество должно однозначно осудить поддержку (и организацию) Россией попытки переворота в Армении, а также продолжающуюся кампанию давления на Азербайджан. Публичные заявления лидеров НАТО и ЕС в поддержку стремления Южного Кавказа к евроатлантической интеграции существенно помогут региональным усилиям, направленным на освобождение от российского влияния.

Кроме того, надо усилить международное давление на правительство Грузии, которое должно провести демократические реформы, и на Алиева, которого следует откровенно проинформировать, что освобождение политзаключенных и гарантии свободы прессы, собраний и ассоциаций критически важны для укрепления независимости Азербайджана.

В каждом случае абсолютно необходимо прекратить внутренние репрессии и укрепить демократию, чтобы получить значимую поддержку Запада в противостоянии давлению России. В итоге желание Путина установить господство над Южным Кавказом может привести к обратному эффекту — к полной потере влияния.

Чтобы добиться такого результата, лидеры региона должны действовать ответственно, а население должно быть готово пойти на жертвы ради демократии и свободы, в то время как официальные лица Запада должны продемонстрировать дальновидность, благоразумие и смелость.

Али Керимли, Project Syndicate

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com