«Уникальные имена - это Ольга и Валерий»

Как называют детей минчане.

За первое полугодие в Минске родились более шести тысяч детей. И многие молодые родители выбрали для них не самые привычные белорусскому уху имена. Например, Марк-Антуан, Спартак, Нинель, Корнелия и Любава. При этом в топе из года в год держатся одни и те же варианты. О них в эфире провластного телеканала СТВ рассказала представитель Мингорисполкома.

«Наталья, Ольга, Светлана, Ирина — это уже редкие имена у девочек. У мальчиков — Владимир, Валерий, Руслан. Даже Сергей сегодня — это редкое имя», — уточнила Наталья Калинина.

Что касается самых распространенных имен, то для мальчиков это Михаил, Тимофей и Роман, а для девочек — Мария, Ева и София. Так, Михаил был лидером и в прошлом году.

Тогда в пятерку попали также Матвей, Тимофей, Артем и Марк. Что касается девочек, то в 2024-м чаще всего в столице им давали имя София, но Мария и Ева также были популярны. В пятерку входили еще Анна и Алиса.

Кстати, с начала года в Минске поженились больше 8 тысяч пар. Если говорить об иностранных женихах и невестах, браки чаще всего заключают с гражданами России, Таджикистана и Туркменистана.

