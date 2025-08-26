Президент Польши предлагает увеличить срок, который нужно прожить в стране, чтобы получить гражданство 26.08.2025, 11:58

1,532

Белорусам на заметку.

Президент Польши Кароль Навроцкий предложил проект закона, который увеличивает сроки жизни в стране для получения гражданства Польши, сообщила его пресс-служба.

— Тот, кто получает польское гражданство, влияет на будущее нашего национального сообщества. Процесс предоставления гражданства должен быть продлен с трех до десяти лет, — подчеркнул Кароль Навроцкий.

Вероятно, речь идет о длительности проживания в Польше по постоянному ВНЖ. Ранее аналогичное предложение содержалось в проекте закона, разработанном партией «Право и справедливость» (ПиС), которая поддерживала Навроцкого на выборах, пишет Most.

Какие условия действуют сейчас

Сейчас в общем случае получить польское гражданство может иностранец, проживающий в Польше не менее трех лет на основании карты сталого побыта или карты долгосрочного резидента ЕС. Кроме того, иностранец должен иметь стабильный источник дохода, право пользования жилым помещением, а также знать польский язык на уровне не ниже B1.

Но есть и другие возможности. Например, если карта сталого побыта получена на основании польских корней, то срок снижается до одного года. А если иностранец состоит в браке с гражданином Польши и постоянно проживает в Польше по карте сталого побыта — до двух лет. Если карту сталого побыта иностранец получил в связи со статусом беженца, то в Польше достаточно прожить два года.

Как могут изменить закон

Подробностей президентского варианта закона не приводится. Но тот вариант, что предлагал «ПиС», не пересматривал пункты, касающиеся особых категорий, упомянутых выше. А в общих случаях предлагал увеличить срок проживания на основании карты сталого побыта или долгосрочного резидента ЕС, необходимый для подачи на гражданство, с трех до 10 лет.

Любопытно, что сейчас, согласно другой норме, претендовать на гражданство может любой иностранец, легально проживающий в Польше на протяжении 10 лет и имеет карту сталого побыта или долговременного резидента ЕС. При этом не имеет значения, как долго он имеет карту сталого побыта.

Другие предложения

Это не единственная инициатива, касающаяся иммигрантов. Навроцкий наложил вето на обновленный закон о помощи гражданам Украины, поскольку в нем не содержится нормы о том, что пособие 800+ должно выплачиваться на детей только тех украинцев, которые работают в Польше. Президент настаивает на ее принятии. Вероятно, такое положение будет распространено на всех иностранцев, независимо от гражданства.

