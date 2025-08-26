США демонстрируют мощь малозаметных самолетов над Северной Кореей
Пентагон реагирует на угрозы со стороны КНДР.
США временно перебросили истребители пятого поколения F-35 на авиабазу Кунсан в Южной Корее для участия в масштабных учениях Ulchi Freedom Shield 25. Маневры стартовали 18 августа и направлены на усиление совместной обороны США и Южной Кореи, пишет Newsweek (перевод — сайт Charter97.org).
В тренировках задействованы десять самолетов F-35A и F-35B. Первые относятся к 421-й истребительной эскадрилье ВВС США, базирующейся в штате Юта. F-35B, способные выполнять вертикальные посадки, предположительно прибыли с базы Ивакуни в Японии.
Учения включают имитацию воздушных боев и отработку «реалистичных боевых сценариев», что должно повысить координацию и боеспособность союзников.
Пхеньян резко осудил маневры, назвав их подготовкой к вторжению. «Масштабные учения против государства не могут считаться оборонительными, особенно если их проводит крупнейшая ядерная держава и более десяти сателлитов», — заявил первый заместитель начальника Генштаба КНДР Ким ен Бок. Он предупредил, что союзники «заплатят цену», если продолжат «военные репетиции».
США подчеркивают, что учения направлены на соблюдение условий соглашения о перемирии и укрепление обороны, подтверждая «непоколебимый» союз с Сеулом.
Эксперты не исключают, что КНДР ответит ракетными пусками. Учения завершатся в четверг, но Пентагон может направить дополнительные силы в регион.