26 августа 2025, вторник, 12:29
США демонстрируют мощь малозаметных самолетов над Северной Кореей

  • 26.08.2025, 11:59
  • 1,332
США демонстрируют мощь малозаметных самолетов над Северной Кореей

Пентагон реагирует на угрозы со стороны КНДР.

США временно перебросили истребители пятого поколения F-35 на авиабазу Кунсан в Южной Корее для участия в масштабных учениях Ulchi Freedom Shield 25. Маневры стартовали 18 августа и направлены на усиление совместной обороны США и Южной Кореи, пишет Newsweek (перевод — сайт Charter97.org).

В тренировках задействованы десять самолетов F-35A и F-35B. Первые относятся к 421-й истребительной эскадрилье ВВС США, базирующейся в штате Юта. F-35B, способные выполнять вертикальные посадки, предположительно прибыли с базы Ивакуни в Японии.

Учения включают имитацию воздушных боев и отработку «реалистичных боевых сценариев», что должно повысить координацию и боеспособность союзников.

Пхеньян резко осудил маневры, назвав их подготовкой к вторжению. «Масштабные учения против государства не могут считаться оборонительными, особенно если их проводит крупнейшая ядерная держава и более десяти сателлитов», — заявил первый заместитель начальника Генштаба КНДР Ким ен Бок. Он предупредил, что союзники «заплатят цену», если продолжат «военные репетиции».

США подчеркивают, что учения направлены на соблюдение условий соглашения о перемирии и укрепление обороны, подтверждая «непоколебимый» союз с Сеулом.

Эксперты не исключают, что КНДР ответит ракетными пусками. Учения завершатся в четверг, но Пентагон может направить дополнительные силы в регион.

