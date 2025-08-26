закрыть
В Беларуси выросла армия «тунеядцев»

5
  • 26.08.2025, 12:01
  • 1,342
Фото: bortnikau.livejournal.com

Она увеличивается каждый месяц.

В июле 2025-го года в белорусской экономике было занято 4 млн 148 тыс. человек — на 1,7 тыс. меньше, чем в июне (4 млн 149,7 тыс.; -0,1%), свидетельствует проведенный «Позіркам» анализ официальных данных Национального статистического комитета.

В январе 2025 года в экономике было занято 4 млн 131,6 тыс. человек, в феврале — 4 млн 141 тыс., марте — 4 млн 146,2 тыс., апреле — 4 млн 135,8 тыс., мае — 4 млн 122,1 тыс.

В январе 2024 года в экономике было занято 4 млн 129,1 тыс. человек, в феврале — 4 млн 132,9 тыс., марте — 4 млн 137,8 тыс., апреле — 4 млн 126,5 тыс., мае — 4 млн 112,2 тыс., июне — 4 млн 113,6 тыс., июле — 4 млн 114,9 тыс., августе — 4 млн 118,5 тыс., сентябре — 4 млн 108,7 тыс., октябре — 4 млн 117,5 тыс., ноябре — 4 млн 120,5 тыс., декабре — 4 млн 129,7 тыс.

